DenizBank mobil uygulamasında yaşanan teknik aksaklık nedeniyle çok sayıda kullanıcı sisteme erişim sağlayamadığını ve bankacılık işlemlerini gerçekleştiremediğini bildirdi. Sorunun ardından sosyal medyada "DenizBank mobil çöktü mü, neden açılmıyor?" soruları gündeme gelirken, yaşanan erişim problemine ilişkin DenizBank'tan resmi açıklama yapıldı.

DenizBank’ın mobil bankacılık sisteminde yaşanan teknik sorun banka müşterileri tarafından sosyal medyaya taşınmıştı. Birçok kişinin işlemlerini gerçekleştiremediğini dile getirmesi ardından yetkililerden açıklama geldi. DenizBank yetkilileri, yaşanan problemin büyük ölçüde giderildiğini, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ve kısa süre içerisinde sistemin tamamen normale dönmesinin beklendiğini açıkladı.

Bankadan erişim sorununa ilişkin açıklama! Denizbank mobil çöktü mü, neden açılmıyor?

Yapılan açıklamada; "Değerli Müşterilerimiz,

Sistemlerimizde meydana gelen teknik aksaklık nedeniyle dijital kanallarımızı etkileyen yoğunluk yaşanmaktadır.

Sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

DenizBank" denildi.

