Yeni bir araştırma, trafik kazalarında kadınların erkeklere kıyasla daha yüksek yaralanma riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, araç güvenlik sistemlerinin uzun yıllar boyunca ağırlıklı olarak erkek anatomisi dikkate alınarak geliştirilmesinin bu farkta önemli rol oynadığını belirtiyor.

Otomobiller yıllar geçtikçe önemli ölçüde daha güvenli hale geldi. Ancak son yapılan araştırmalara göre kadınlar bu gelişmelerden eşit olarak faydalanamıyor.

Avusturya’da Graz Teknoloji Üniversitesi'nden yapılan yeni bir araştırmaya göre, kadın yolcular, genellikle düşük hızda gerçekleşen çarpışmalara karışmalarına rağmen, erkeklere kıyasla kazalarda yüzde 60 daha fazla yaralanma riskiyle karşı karşıya.

Bu durumun en önemli nedenlerinden biri, otomobillerdeki güvenlik sistemlerinin uzun yıllar boyunca ağırlıklı olarak erkek vücut yapısı temel alınarak geliştirilmiş olması. Uzmanlar, otomotiv sektöründe onlarca yıl boyunca kullanılan çarpışma test mankenlerinin büyük bölümünün ortalama erkek anatomisini temsil ettiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle emniyet kemerleri, hava yastıkları ve koltuk sistemleri gibi güvenlik ekipmanları da çoğunlukla erkek vücut ölçülerine göre optimize edilmiş durumda.

Araştırmacılar, 2012'den 2024'e kadar Avusturya'daki kaza verilerini analiz ettikten sonra, kaza testleri ve sanal insan modelleri kullanarak gerçek dünya kazalarını yeniden oluşturdular.

İncelenen veriler, aynı şiddetteki çarpışmalarda kadınların boyun, göğüs, pelvis ve bacak bölgelerinde daha ciddi yaralanmalar yaşayabildiğini gösteriyor. Özellikle ön ve yan çarpışmalarda bu farkın daha belirgin hale geldiği belirtiliyor. En büyük risk ise yaşlı kadınlarda görüldü.

YENİ NESİL KADIN TEST MANKENLERİ KULLANILIYOR

Her ne kadar son yıllarda kadın anatomisini temsil eden yeni nesil test mankenleri kullanılmaya başlansa da, araştırmacılar mevcut güvenlik standartlarının hâlâ tam anlamıyla yeterli olmadığını düşünüyor.

Hatta sektörde kullanılan geleneksel kadın çarpışma mankenlerinin çoğunluğunun aslında çok ufak tefek bir kadını temsil eden, küçültülmüş bir erkek versiyonu olduğu belirtiliyor. Çalışmaya göre, kadınların yüzde 95'i aslında bu referans mankeninden daha büyüktür.

İLK KADIN ÇARPIŞMA MANKENİ GEÇEN YIL TANITILDI

ABD, uzun süredir devam eden güvenlik açığını gidermek için ilk kez kadın çarpışma testi mankenini geçtiğimiz yıl tanıttı.

Bu manken, kadın vücutlarının çarpışmalar sırasında nasıl tepki verdiğini daha iyi ölçmek için tasarlanmış, gelişmiş sensörler ve iyileştirilmiş biyomekanik özellikler içeriyor.

OTURMA POZİSYONU ÖNEMLİ FAKTÖR

Araştırmaya göre kadınlar genellikle direksiyona daha yakın oturuyor ve ortalama olarak erkeklerden daha kısa boylu oluyor. Bu durum da özellikle ön çarpışmalarda vücudun araç içindeki hareket biçimini değiştirerek yaralanma riskini artırabiliyor.

Ön yolcu koltuğu içinde benzer bir durum söz konusu. Burada oturan yolcular genellikle sürücüden daha geriye yaslanıyor. Bu emniyet kemeri ve hava yastığının etkisini azaltıyor.



