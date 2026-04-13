MURAT ÖZTEKİN - Haftanın kitaplarında bu hafta üç kitap öne çıkıyor.

Haftanın kitapları | “Mühürlenmiş Zaman”

ZAMANLARARASI BİR MÜCADELE

Gelecekten gelen bir karanlık, bütün zamanları tehdit ediyor. Hakikati korumak için seçilmiş bir avuç genç, 1067 yılından 2081 yılına uzanan epik mücadeleye girişiyor. Meva A. Önyurt’un kaleme aldığı “Zaman Seyyahları” serisi; Selçuklu emanetlerinden Cezeri’nin robotlarına, Ay kolonilerinden “Yeni Evren Düzeni”nin (YED) teknolojik tuzaklarına kadar sıra dışı bir evren sunuyor.

Bilim kurgu, tarih ve gizem dolu bu serüvenin birinci eseri “Mühürlenmiş Zaman”da ise Nizamülmülk’ün zamanlar arası emanetini alan bir grup genç, kendilerini Kudüs’ten geleceğin Ay Kolonisi’ne uzanan büyük bir mücadelenin ortasında buluyorlar. Gençler, zaman kristallerini çalan karanlık güçlere karşı koymanın yolunu arıyorlar. Daha ziyade 12 yaş ve üzeri çocuklar ve genç okurlara hitap eden eser, Erdem Yayınları etiketini taşıyor.

SİNÉAD O’CONNOR’DAN ŞÜHEDA SADAKAT’A

İrlandalı şarkıcı Sinéad O’Connor, bütün dünyada şöhrete kavuştuktan sonra 2018’de İslam’ı seçerek Şüheda Sadakat adını aldı. O’Connor, 2023 senesinde aramızdan ayrıldı. Ancak esas adıyla Şüheda Sadakat, geride zorluklarla dolu ve oldukça aykırı bir hayat hikâyesi bırakmıştı. Onun biyografi si ise Sevda Arslan tarafından kaleme alındı.

“Sadakat” ismini taşıyan ve Çıra Kültür Yayınları etiketini taşıyan eser, farklı bir dünyada hayata gözlerini açan O’Connor’un hayatından kesitleri bir araya getiriyor. Ortaya kusurlu, mücadeleci ve sıra dışı bir kişinin resmi çıkıyor!

İRAN TOPRAKLARININ MAZİSİNE BAKIŞ

Hâlihazırda ABD ve İsrail’le karşı karşıya gelen İran’ın mazisine seyahat... İran’da kadim Pers geleneklerine ve Zerdüşt inancına bağlı son imparatorluk olan Sasaniler, Hint ve Helen kültürlerini miras alıp daha sonra etkileşime girdiği Maniheizm ve Hıristiyanlık dinlerini içinde barındırdı. İmparatorluk, nihayetinde İslam fetihleriyle yeni bir evreye girdi ve İran’da Sasaniler devri son buldu.

İranlı tarihçi Touraj Daryaee’nin yeni kaynaklar kullanarak kaleme aldığı “Sâsâniler” adlı eser Alfa Yayınları etiketiyle okurla buluştu. Eserde devletin siyasi, ekonomik, askerî ve idari yapısıyla birlikte kültürel ve sosyal veçheleri İranlı gözüyle inceleniyor. Bugün Orta Doğu’da yaşanan gelişmelere farklı bir cepheden bakmayı da sağlayan kitapta, karmaşık kaynaklardan bilgiler sunuluyor.

