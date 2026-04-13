Ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturmasında sular durulmuyor. Kan, idrar ve saç numuneleri üzerinde yapılan incelemelerin ardından Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan ve Ogün Alibaş’ın test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenilmişti. Sonuçların kamuoyuna yansımasının ardından ünlü isimlerden peş peşe yalanlama ve "test tekrarı" açıklamaları geldi.

"HAYATIMIN HİÇBİR DÖNEMİNDE KULLANMADIM" Test sonucunun pozitif olduğu iddia edilen şarkıcı Emir Can İğrek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada suçlamaları kesin bir dille reddetti.

İkametinde yapılan aramalarda hiçbir suç unsuruna rastlanmadığını vurgulayan İğrek'in açıklaması şu şekilde: "Yürütülen soruşturma kapsamında ifadem alınmış, ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır.

Soruşturmaya konu edilen uyuşturucu maddeleri hayatımın hiçbir döneminde kullanmadım. Bu durum, beni tanıyan herkes tarafından bilinmektedir. Süreçle ilgili ortaya çıkan gelişmelere karşı gerekli hukuki adımlar atılacak ve konu titizlikle takip edilecektir"

"KARIŞIKLIK VAR TESTİMİ TEKRAR YAPIN" Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan ise şaşkınlığını ve üzüntüsünü dile getirerek resmi makamlara çağrıda bulundu.

Habere konu olan maddeleri hayatı boyunca görmediğini savunan Sancaktutan'ın açıklaması ise şöyle: "Hayatım boyunca haberlerde bahsi geçen yasaklı maddeyi kesinlikle görmedim, kullanmadım. Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarından testimin tekrar yapılmasını talep edeceğim. Bir karışıklık olduğuna eminim. Bu konunun ispatı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Çok şaşkın ve çok üzgünüm"

Haberle İlgili Daha Fazlası