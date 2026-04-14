ABD Hazine Bakanlığı, İran’a yönelik yaptırımlar kapsamında denizdeki petrol satışına ilişkin kısa vadeli yetkinin uzatılmayacağını açıkladı. Açıklamada 'ekonomik öfke' adı verilen yeni baskı politikası dikkat çekti.

ABD Hazine Bakanlığı, İran’a yönelik ekonomik yaptırımlarla ilgili yeni bir adım attı.

Bakanlık, İran menşeli ham petrol ve petrol ürünlerinin teslimi, satışı ve boşaltılmasına ilişkin 30 günlük muafiyetin yenilenmeyeceği yönündeki haberleri doğruladı. Hazine Bakanlığı’na göre, “Denizde mahsur kalmış İran petrolünün satışına izin veren kısa vadeli yetki birkaç gün içinde sona erecek ve yenilenmeyecek.”

Bakanlık, İran’a karşı “maksimum baskı” politikasının sürdürüldüğünü belirterek, yeni yaklaşımı “ekonomik öfke” olarak tanımladı. Bu çerçevede daha agresif yaptırım adımlarının devreye alınacağı ifade edildi.

FİNANSAL KURUMLARA UYARI

Açıklamada ayrıca, finansal kurumların İran ile ilişkili işlemler konusunda dikkatli olması gerektiği vurgulanarak, ABD’nin mevcut tüm yetkilerini kullanmaya devam edeceği belirtildi. İran’ın faaliyetlerini desteklemeyi sürdüren yabancı finans kuruluşlarına karşı ikincil yaptırımların uygulanabileceği de açık şekilde ifade edildi.

