Kocaeli’de 2007 yılında çöp konteynerinde ölü bulunan bebekle ilgili dava 19 yıl sonra yeniden görüldü. İlk kez hakim karşısına çıkan anne, olay anına ilişkin dikkat çeken savunmalarda bulundu.

Kocaeli’de 27 Mayıs 2007 tarihinde Yahyakaptan Mahallesi’nde çöp konteynerinde göbek bağı boğazına dolanmış halde ölü bulunan bebeğe ilişkin dosya, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Yıllarca faili meçhul kalan olay, yapılan teknik incelemeler ve DNA eşleştirmesi sonucunda aydınlatıldı.

19 YIL SONRA HAKİM KARŞISINDA

Soruşturma kapsamında bebeğin annesi olduğu tespit edilen Emine N.Ö., Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19 yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıkan sanık, olay gününe ilişkin savunmasında hamile olduğunu bilmediğini öne sürdü.

"BAYILDIM, UYANDIĞIMDA BEBEK KUCAĞIMDAYDI"

Sanık ifadesinde, şiddetli karın ağrısı sonrası tuvalette bayıldığını, kendine geldiğinde bebeği kucağında gördüğünü iddia etti. O anları anlatan Emine N.Ö., "Tuvaletteyken benden aşırı kan geldi, beni kan tutuyor. Bulanık hatırladığım durumlar oluştu. Ne olduğunu anlamadığım durumla karşılaştım. Katı bir cisim benden düştü, bebeğin kafasını görünce bayıldım. Ayıldığımda bebek kucağımdaydı ve kaskatıydı. Bebeğin ağladığını duymadım. İlk yardım amacıyla bebeğin sırtına vurdum. Bebek geldiğinde kordonun durumunu hatırlamıyorum. Bebekten ayrılışımız nasıl oldu hatırlamıyorum. O dönem psikolojik olarak bunalıma girmiştim, bunun için ilaç da kullanıyordum. Çok net hatırlamıyorum ama o sıra alkollü olabilirim. Bebeğin boğazındaki kordonu görmedim, hatırlamıyorum, tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Sanık müdafii ise müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, bebeğin ölümünde kordon dolanması gibi tıbbi durumların etkili olabileceğini ileri sürdü ve olayın kasten öldürme olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Müşteki avukatı ise bebeğin sağ doğduğunu ve ölümün sonradan gerçekleştiğini belirterek, sanığın savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ifade etti.

19 yıl sonra her şeyi anlattı! Bebeğini çöpe atan anne hakim karşısında

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın sağlık geçmişine ilişkin belgelerin toplanmasına ve Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar verdi. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilerek duruşma ertelendi.

