Konya'da deprem mi oldu sorusu gündeme geldi. Bugün Konya’da sabah saatlerinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Selçuklu ilçesi olan sarsıntı, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmedi. İşte, AFAD son dakika deprem listesi 14 Nisan...

Konya'da deprem mi oldu merak edilirken aynı zamanda Kütahya’nın Simav ilçesi, Muğla’nın Köyceğiz ve Menteşe bölgeleri, Osmaniye’nin Sumbas ilçesi ve Malatya çevresi gün içinde düşük büyüklüklü depremlerle dikkat çekti.

KONYA’DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Konya’da sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Selçuklu ilçesi merkezli sarsıntı saat 10.38’de kaydedildi. Yerin yaklaşık 11.94 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü.

KONYA DEPREM SON DAKİKA VERİLERİ

Depremin merkez üssünün Selçuklu ilçesine bağlı yerleşim alanlarına oldukça yakın olduğu görüldü. Sulutaş, Sille ve Tatköy gibi noktalar sarsıntıya en yakın yerleşim yerleri olarak kaydedildi.

Konya şehir merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafede gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.

SON DEPREMLER 14 NİSAN

Tarih(UTC) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer

14.04.2026 07:38:23 37.95 32.3842 11.94 ML 3.2 Selçuklu (Konya) 14.04.2026 07:07:54 39.2517 28.9975 9.6 ML 1.2 Simav (Kütahya) 14.04.2026 06:06:24 38.097 32.6708 5.1 ML 1.2 Selçuklu (Konya) 14.04.2026 05:59:35 34.8519 26.1008 6.6 MW 4.0 Akdeniz 14.04.2026 05:42:36 37.5692 36.1094 7.03 ML 1.5 Sumbas (Osmaniye) 14.04.2026 05:20:40 36.9733 28.7194 6.77 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla) 14.04.2026 05:20:37 40.8167 27.6594 12.84 ML 2.2 Marmara Denizi - [17.87 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 14.04.2026 04:48:18 38.1711 38.5081 7 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) 14.04.2026 04:31:33 38.0586 36.5517 6.92 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 14.04.2026 04:23:23 39.1758 28.3228 7.1 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 14.04.2026 04:03:05 39.1072 27.0847 11.4 ML 2.3 Bergama (İzmir) 14.04.2026 03:48:43 39.5078 26.2978 6.96 ML 1.3 Ayvacık (Çanakkale) 14.04.2026 03:17:34 37.17 28.4319 7 ML 1.0 Menteşe (Muğla) 14.04.2026 03:11:58 38.2369 38.8764 4.56 ML 2.2 Pütürge (Malatya) 14.04.2026 02:28:03 39.5103 27.5542 7 ML 1.2 İvrindi (Balıkesir)

