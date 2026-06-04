Küba'da Visa ve Mastercard dönemi bitiyor: ABD yaptırımları 6 Haziran'da devrede
Küba Merkez Bankası, ABD yaptırımları doğrultusunda 6 Haziran itibarıyla ülkede Visa ve Mastercard ile tüm işlemlerin durdurulacağını, ticaret gelirlerinin engellenmesini hedefleyen bu adımın Trump'ın başkanlık kararnamesiyle ilişkili olduğunu açıkladı.
- BCC, yabancı bir bankanın Fincimex ile ilişkisini sonlandıracağına dair bildirim aldığını belirtti.
- Bu durumun ABD'nin Küba halkına yönelik baskı stratejisinin bir parçası olduğu ve 1 Mayıs'ta imzalanan 14404 sayılı Başkanlık Kararnamesi ile ilgili olduğu aktarıldı.
- Karar sonucunda Küba'nın uluslararası ödeme kartları üzerinden mal ve hizmet ticaretinden gelir elde etme imkanını kaybedeceği ifade edildi.
- Söz konusu yabancı banka, ABD tedbirinin yürürlüğe gireceği 6 Haziran itibarıyla Kübalı kuruluşla yapılan anlaşmaların uygulanmasının yasa dışı ve imkansız hale geleceğini duyurdu.
- Ülkede nakit, Clasica ve Tropica ön ödemeli ulusal kartlar ile Mir ve UnionPay uluslararası kartlar gibi mevcut ödeme yöntemlerinin kullanılmaya devam edeceği vurgulandı.
Küba Merkez Bankası (BCC), ABD yaptırımlarının etkisiyle ülkede Visa ve Mastercard kartlarıyla işlem yapılmasının 6 Haziran itibarıyla durdurulacağını açıkladı.
BCC'den yapılan açıklamada, 2 Haziran tarihinde Küba'da Visa ve Mastercard kartları kullanılarak yapılan işlemleri gerçekleştiren yabancı bankadan, Fincimex ile olan ilişkisini sonlandıracağına dair bir bildirim alındığı belirtildi.
EKONOMİK ABLUKANIN PARÇASI
Bunun "ABD'nin Küba halkına yönelik baskı stratejisinin bir parçası" olarak değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1 Mayıs'ta imzalanan 14404 sayılı Başkanlık Kararnamesi ile doğrudan ilişkili olduğu aktarıldı.
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Açıklamada, "Bu karar sonucunda Küba, Visa ve Mastercard gibi uluslararası ödeme kartları üzerinden gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretinden gelir elde etme imkanını kaybetmektedir" ifadesi kullanıldı.
Ayrıca açıklamada, söz konusu yabancı bankanın, ABD'nin tedbirinin yürürlüğe gireceği 6 Haziran itibarıyla Kübalı kuruluşla yapılan anlaşmaların uygulanmasına devam edilmesinin yasa dışı ve imkansız hale geleceğini duyurduğu belirtildi.
ALTERNATİF YÖNTEMLER DEVREDE
Ülkedeki döviz işlemleri için mevcut ödeme yöntemlerinin kullanılmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, bunların nakit, Clasica ve Tropica ön ödemeli ulusal kartlar ile Mir ve UnionPay uluslararası kartlar olduğu bildirildi.
Açıklamada, Visa ve Mastercard işlemlerini yürüten yabancı bankanın adı paylaşılmadı.
ABD Başkanı Trump, mayıs ayı başında Küba hükümetine yönelik yaptırımları genişleten başkanlık kararnamesini imzalamıştı.