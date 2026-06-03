Donald Trump, İran’ın nükleer silahlardan vazgeçeceği bir anlaşmayı imzalamaya çok yakın olduğunu açıkladı. ABD Başkanı, dün ilk kez Hizbullah'la görüştüklerini duyururken "Ateş açmamayı kabul ettiler. İsrail de ateş açmayacak" dedi. Müzakerelerin ise hafta sonu olabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Trump, “İran, anlaşmayı imzalarsa nükleer silahlardan vazgeçmeyi kabul edecek. Bir belgeyi imzalamaya çok yakınlar. Görüşmeler bu hafta sonu olabilir” dedi.

"İSRAİL DE ATEŞ AÇMAYACAK"

Bölgede tansiyonu daha da artıran bir diğer etken Hizbullah'la ilgili de konuşan ABD Başkanı, "Dün ilk kez Hizbullah’la görüştük ve ateş açmamayı kabul ettiler. İsrail de ateş açmayacak" ifadelerini kullandı.

Trump, muhtemel bir mutabakatın ardından kritik deniz geçiş hattının yeniden açılacağını belirterek, “Hürmüz Boğazı, mutabakat zaptının imzalanmasının hemen ardından açılacaktır” dedi.

Trump: İran'la müzakere bu hafta sonu olabilir

İRAN KANADININ 'BEYRUT' ŞARTI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de bugün ABD-İran arasındaki hassas ateşkes ve Lübnan’a yönelik İsrail saldırılarına ilişkin açıklama yapmıştı.

Arakçi, Tahran yönetiminin Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik herhangi bir saldırı karşısında sessiz kalmayacağını söylemişti:

"Beyrut'a yapılacak herhangi bir saldırı, ciddi sonuçlar doğuracak ve savaşın tamamen yeniden başlamasına yol açacaktır"

Trump: İran'la müzakere bu hafta sonu olabilir

ATEŞKES YAKIN MI?

Trump, bu açıklamasından saatler önce yine müzakere sürecine ilişkin gündem olacak açıklamalar yapmıştı.

ABD Başkanının konuşmasından öne çıkanlar şöyleydi:

"( Nükleer silah) Fikirlerini değiştirebilirler ancak kabul etmeleri gereken şeylerden biri buydu ve bunu kabul ettiler. Bu büyük bir olaydı"

Mücteba Hamaney de ABD ile görüşmelerde doğrudan yer alıyor. Kesinlikle o da işin içinde.

Trump: İran'la müzakere bu hafta sonu olabilir

Onun görüşmelere onay verdiğini söylüyorlar. Bu çok uzun zamandır böyle. Babası ve sonra kendisi. Sanırım görevin babadan oğula geçmesi durumu. Ama oldukça iyi anlaşıyor gibiyiz"

"HAMANEY İLE GÖRÜŞEBİLİRİM"

Trump, İran'ın dini lideri ile yüz yüze görüşmek isteyip istemeyeceği sorusuna ise, "Onunla görüşmek isterim" cevabını vermişti. Trump, "Bir noktada İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney ile görüşebilirim. Bu, her şeyin nasıl sonuçlanacağına bağlı" şeklinde konuşmuştu.

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