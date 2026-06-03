Anadolu Ajansı
İspanya'da yılın golü Arda Güler'den
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in Elche'ye yaklaşık 70 metreden attığı gol, LaLiga'da sezonun en iyi golü seçildi.
LaLiga'nın sosyal medya hesaplarından Arda Güler'in golünün videosu paylaşılarak, "Orta sahadan. Arda Güler, 2025-26 sezonunun en güzel golünü atıyor." ifadeleri kullanıldı.
Milli futbolcu, LaLiga'da sezonun golünü, 28. haftada Elche'yi 4-1 yendikleri maçın 89. dakikasında kalecinin öne çıktığını görerek kendi yarı sahasından rakip kaleye yaklaşık 70 metre uzaklıktan atmıştı.
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