Son dakika Antalya’da deprem hissedildi. Sarsıntı sonrası gözler 13 Nisan 2026 son depremler listesine çevrildi. AFAD ve Kandilli verilerine göre depremin büyüklüğü ve merkez üssü merak ediliyor. Peki, az önce deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

Antalya ve çevresinde hissedilen sarsıntının ardından deprem verileri gündeme geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntıya ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı son veriler, sarsıntının detaylarına ilişkin ilk bilgileri ortaya koydu.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

AFAD verilerine göre, 13 Nisan 2026 tarihinde saat 08.48’de Akdeniz açıklarında bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssünün Demre ilçesine yaklaşık 55 kilometre mesafede olduğu bildirildi.

Depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçülürken, yerin 16.17 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Enlem ve boylam bilgileri ise 35.78417 kuzey ve 30.25722 doğu olarak kaydedildi.

13 NİSAN 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesine göre, gün içerisinde kaydedilen en dikkat çekici sarsıntı Akdeniz açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem oldu. Bu tür depremler, Türkiye’nin çevresinde yer alan aktif fay hatları ve deniz altı hareketliliği nedeniyle zaman zaman yaşanabiliyor.

