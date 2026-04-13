Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 19.15'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanından sarsıntı haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak sallanan ilimiz ise Erzincan oldu.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE SALLANDILAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; merkez üssü Kemah ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 19.15'te meydana gelen depremin 7,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremde ilk belirlemelerde göre herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanmadı.

