Antalya için daha önce 7 ve üzeri deprem uyarısı yapan Prof. Dr. Naci Görür, bugün Demre’de 5 dakika arayla meydana gelen 2 deprem sonrasında yeniden uyardı. Görür “Bu fay çok daha büyük deprem üretebilir” dedi.

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında bu sabah 5 dakika arayla 3.5 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Merkez üssü Demre olan deprem sonrasında uzmanlardan açıklamalar peş peşe sıraladı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ve Jeoloji Mühendisi Osman Bektaş, açıklama yaptı.

AYNI UYARIYI TEKRARLADI

Aralık ayında meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki Antalya Serez depremi sonrasında bölgedeki büyük deprem riskine dikkat çeken Naci Görür, bir kez daha uyardı.

“DAHA BÜYÜK DEPREM ÜRETEBİLİR”

Görür, X hesabından yaptığı paylaşımda “Antalya açıklarında, Helen-Kıbrıs Fay Zonunda 4,7’lik bir deprem oldu. Deprem 5,0 km derinde ve sığ. Üzerleyen levha üzerinde. Bu fay çok daha büyük deprem üretebilir” dedi.

DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTI

Naci Görür, Antalya için yaptığı son uyarısında da büyük deprem riskine dikkat çekmişti. Görür “Deprem, Antalya Körfezi’nin batısındaki normal faylar üzerinde gelişti. 5.2 büyüklüğünde olduğu için kenti fazla etkilememiş olabilir. Ancak normal fayların boylarını düşündüğünüzde deprem kapasitesi çok daha büyük olabilirdi” diyerek uyarmıştı.

7 VE ÜZERİ DEPREM RİSKİ

Görür, Antalya'nın 4 fay sistemi üzerinde bulunduğunu ve bölgenin 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu, bu nedenle dikkatli olunması gerektiğini belirtmişti.

BÖLGE TEKTONİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan bir açıklamada Jeoloji Mühendisi Osman Bektaş’tan geldi. Bektaş “Demre açıklarındaki deprem, Helenik-Kıbrıs Yayı üzerindeki dalma-batma zonunun sismik aktivitesinin bir sonucudur. Denizde gerçekleşmesi karadaki sarsıntı etkisini sınırlasa da bölgenin tektoniğini hatırlatması açısından önemlidir” dedi.

5 DAKİKA ARAYLA 2 DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bilgilerine göre Antalya’nın Demre ilçesinde bu sabah 08:43'de 3.5 ve 08:48'de 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 3,5 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 26.05 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. 4.7 büyüklüğündeki deprem ise 16.17 km derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Finike ve Kumluca gibi bazı çevre ilçelerde de hissedildi.

