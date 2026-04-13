Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 6 bin 879 adet sahte şampuan ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa muhalefet" suçlarına yönelik çalışmalar kapsamında, Haliliye ilçesinde yol kontrol noktasında bir kamyoneti durdurdu.

BİNLERCE ŞİŞE SAHTE ŞAMPUAN ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada, çeşitli markalara ait 6 bin 879 adet taklit şampuan ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olduğu belirlendi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

