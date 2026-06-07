Dilan Polat'a şok! Bakanlık devreye girdi, hesabına erişim engeli getirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusu üzerine Ankara Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişimin engellenmesine karar verdi. Kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçesiyle alınan kararın, teknik sürecin tamamlanmasının ardından uygulanması bekleniyor.
- Dilan Polat'ın 6.3 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli kararı Ankara Sulh Ceza Hakimliğince alındı.
- Kararın gerekçesi kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi olarak belirtildi.
- Kararın uygulanması için BTK'ya bildirim yapıldı ve teknik süreç bekleniyor.
- Dilan Polat ve Engin Polat'ın yakın koruması ve şoförü Can Polat, Çeşme'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
- Tetikçi, hedefinin Engin Polat olduğunu ve ailenin yerini Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarıyla bulduğunu ifade etti.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın 6.3 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusu üzerine, Ankara Sulh Ceza Hakimliğince Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişimin engellenmesi kararlaştırıldı.
Karar kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçeleriyle alındı. Kararın uygulanabilmesi için gerekli bildirimler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) iletildi.
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Teknik sürecin tamamlanmasının ardından erişim engeli kararının sosyal medya platformu tarafından uygulanmasının beklendiği ve Bakanlığın süreci yakından takip ettiği öğrenildi.
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CAN POLAT'IN ÖLDÜRÜLMESİ
Dilan Polat ve Engin Polat'ın uzun yıllardır hem yakın korumalığını hem de şoförlüğünü yapan Can Polat, Çeşme'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından ifadesi alınan tetikçi hedefin Engin Polat olduğunu, ailenin yerini ise Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarını takip ederek bulduğunu söylemişti.