Can Polat böyle öldürüldü! Dilan Polat'ın korumasının hayatını kaybettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Dilan ve Engin Polat çiftinin yakın koruması Can Polat, İzmir'de uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Can Polatı'ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
- Olay, saat 13.45 sıralarında Çeşme Alaçatı'da meydana geldi.
- Engin Polat'ın kuzeni ve çiftin korumalığını üstlenen Can Polat (37), aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.
- Ağır yaralanan Can Polat, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Saldırının ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.A. (2003 doğumlu) ile birlikte suçta kullanılan silahı kısa sürede yakaladı.
- Olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde, Dilan ve Engin Polat çiftinin tatil yaptığı otelin önünde gerçekleşen ve ailenin korumalığını yapan Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, saat 13.45 sıralarında Çeşme Alaçatı'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Dilan ve Engin Polat çiftinin tatil için konakladıkları otelin önünde silah sesleri yükseldi. Engin Polat'ın kuzeni olan ve aynı zamanda çiftin korumalığını da üstlenen Can Polat (37), otelden ayrılmak üzere aracına bindiği esnada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Polat, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SALDIRGAN YAKALANDI
Saldırının ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Olayla ilgili İzmir Valiliğinden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan ilk incelemelerde, Can Polat isimli şahsın konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak amacıyla dışarı çıktığı esnada silahla yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralı şahıs, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış; ancak tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmiştir.
Olayın şüphelisi olan 2003 doğumlu S.A., suçta kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."
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CİNAYET ANI KAMERADA
Olayın gerçekleştiği anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, siyah renkli bir aracın hemen yanında hazırlık yapan Can Polat'ın, açılan ateş sonucu aracın açık kapısının hemen yanına, yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı.
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Vurulma anının hemen ardından çevrede büyük bir panik yaşandığı da görüntülerde yer aldı.
Gözaltına alınan silahlı saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor.