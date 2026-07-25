Türkiye Gazetesi
Midtjylland - Beşiktaş maçının hakemi açıklandı
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı müsabakayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın hakemi belli oldu.
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30 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.00'de başlayacak olan müsabakada İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan eşleşmenin ilk maçını Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün attığı golle 1-0 kazanmıştı.
Siyah-beyazlı ekip, Midtjylland'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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