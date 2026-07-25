Edirne-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde raydan çıktı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yolcular güvenlik amacıyla başka bir trene nakledildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Edirne-İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu treninde korku dolu anlar yaşandı. Trenin bir vagonu, istasyona yaklaşırken henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. İlk belirlemelere göre kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul seferini yapan yolcu treninde panik! Bir vagon raydan çıktı

YOLCULAR BAŞKA TRENE AKTARILDI

Olası risklere karşı bir süre tren içinde bekletilen yolcular, daha sonra olay yerine yönlendirilen başka bir trene güvenli şekilde aktarıldı. Yolcuların tahliyesinin ardından raydan çıkan vagonun kaldırılması ve hattın yeniden ulaşıma açılması için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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