Özbekistan ile Kırgızitan arasında sınır belirleme kapsamında toprak takası yapıldı. İki ülke arasındaki toprak takası ile birlikte Özbekistan’a ait 2 köy sakinleri ile beraber Kırgızistan'a geçti.

Kırgızistan ve Özbekistan arasında yapılan sınır belirleme çalışmaları kapsamında Özbekistan’a ait 2 köyün sakinleriyle birlikte Kırgızistan’a geçtiği bildirildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Askat Alagözov, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki sınır meselesinin çözüm sürecini değerlendirdi.

Köylülerin ülkesi değişti! İki ülke toprakları takas etti

Özbekistan ile sınır demarkasyonu sırasında daha önce Özbekistan’a bağlı olan 2 köyün yaklaşık 2 bin 500 sakiniyle birlikte Kırgızistan’a geçtiğini belirten Alagözov, "Bu köyler daha önce Fergana bölgesine bağlı Çongara ve Taş-Töpe köyleridir. Bu köylerde etnik Kırgızlar yaşamaktadır. Bundan sonra bu iki köyde kayıt işlemleri yürütülecek ve sakinlerine Kırgızistan vatandaşlığı verilecek. Bu köye karşılık olarak Kırgız tarafı, Özbekistan’a sınır hattından eşdeğer miktarda arazi verdi" ifadelerini kullandı.

Alagözov, bunun dışında Say köyünden Tayan köyüne uzanan bir yolun yapımı için 236 hektarlık eşdeğer arazi takas edildiğini aktararak, "Allah nasip ederse, bundan böyle Batken halkı, Aydarken’den Batken’e ulaşmak için 225 kilometre dolaşmak zorunda kalmayacak. Say köyünden Tayan köyüne ve oradan Batken’e yaklaşık 55 kilometrelik bir güzergahı kullanabilecek" dedi.

Köylülerin ülkesi değişti! İki ülke toprakları takas etti

Alagözov ayrıca, Tokmok şehri yakınlarında Kazakistan’a 800 metre yol kesiminin de eşdeğer arazi takası yoluyla çözülmesi konusunda Kazakistan’a önerine bulunduklarını belirterek, bu yolun Almatı Caddesi’nden başlayarak Kemin’e kadar uzanan yaklaşık 150 kilometrelik ücretli bir otoyol olmasının planlandığını aktardı.

Kırgızistan'ın komşuları Özbekistan ve Tacikistan ile uzun yıllar devam eden sınır sorunları bulunuyordu. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un iktidara gelmesinden sonra yürütülen müzakerelerin sonucunda her iki ülke ile yaşanan sınır meseleleri çözülme kavuşturuldu.

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