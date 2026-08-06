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Muhtemel Aşk bu akşam var mı, yeni bölümde neler olacak?

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Muhtemel Aşk bu akşam var mı, yeni bölümde neler olacak?
Fotoğraf Başlığı Muhtemel Aşk bu akşam var mı, yeni bölümde neler olacak?

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Muhtemel Aşk, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Defne, Kadir ve Tolga arasındaki gerilim giderek artarken, 8. bölümde yaşanacak gelişmeler dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor.

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Muhtemel Aşk'ta heyecan bu akşam ekranlara gelecek 8. bölümle devam edecek. Geçtiğimiz bölümde yaşanan olayların ardından karakterler yeni yüzleşmelerle karşı karşıya kalırken, yanlış anlaşılmalar ve büyük hesaplaşmalar hikayenin seyrini değiştirecek. Peki, Muhtemel Aşk bu akşam var mı, yeni bölümde neler olacak?

MUHTEMEL AŞK BU AKŞAM VAR MI?

Muhtemel Aşk, 6 Ağustos 2026 Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Haziran ayında yayın hayatına başlayan dizi, her perşembe akşamı yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor.

Muhtemel Aşk bu akşam var mı, yeni bölümde neler olacak?
Başlık ResmiMuhtemel Aşk bu akşam var mı, yeni bölümde neler olacak?

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlunun paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber yer alıyor. Romantik komedi türündeki yapım, yayınlandığı ilk haftalardan bu yana izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

MUHTEMEL AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde Tolga, basına sızdırılan fotoğrafın arkasında Defne'nin olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Aynı sırada Kadir'in Defne'yi Tolga'nın evinde görmesi ise olayların tamamen farklı bir noktaya taşınmasına neden olacak. Yaşanan yanlış anlaşılmalar nedeniyle Defne ile Kadir arasındaki mesafe giderek açılacak.

Muhtemel Aşk bu akşam var mı, yeni bölümde neler olacak?
Başlık ResmiMuhtemel Aşk bu akşam var mı, yeni bölümde neler olacak?

Defne, gerçeği anlatmaya çalışsa da Kadir'i her geçen gün biraz daha kaybettiğini hissedecek. Temel atma töreni öncesinde kurulan yeni planlar ve beklenmedik hamleler ise tüm dengeleri değiştirecek. Sırlar, yüzleşmeler ve hesaplaşmaların peş peşe yaşanacağı bölümün finalinde gerçekleşecek sürpriz gelişme, Defne ile Kadir'in ilişkisini bambaşka bir noktaya taşıyacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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