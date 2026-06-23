Avrupa ülkesinde uçak düştü! Almanya'daki kazada ölü sayısı belli oldu
Almanya'nın Pohlheim beldesinin Watzenborn-Steinberg bölgesinde küçük uçak bir tarlaya düştü. Meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
- Kaza, Hessen Eyaleti'nde Pohlheim beldesinin Watzenborn-Steinberg bölgesinde meydana geldi.
- Uçaktaki 69 ve 56 yaşlarındaki pilot ve yolcusu hastanede kurtarılamayarak vefat etti.
- Uçak bir tahıl tarlasına düştü.
- Kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.
Almanya’da küçük uçağın tarlaya düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Hessen Eyaleti Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde küçük bir uçağın Pohlheim beldesinin Watzenborn-Steinberg bölgesinde düştüğü kaydedildi.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Pervaneli uçağın düştüğü ihbarının ardından bölgeye itfaiye ve polis ekiplerinin ulaştığı belirtilen açıklamada, uçaktaki iki kişinin ağır yaralı enkazdan kurtarıldığı ve hemen hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, iki yaralının tüm çabalara rağmen hastanede hayatlarını kaybettikleri ifade edildi. Hayatını kaybeden iki kişinin 69 ve 56 yaşlarındaki pilot ile yolcusu olduğu belirtildi.
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Uçağın bir tahıl tarlasına düştüğü bu nedenle enkazının yerleşim bölgesi için bir tehdit oluşturmadığı belirtilen açıklamada, kazanın nedenini ortaya çıkarmak için soruşturma başlatıldığı duyuruldu.