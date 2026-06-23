Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Polonya'nın Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine yönelik desteğine vurgu yaparak teşekkürlerini iletti. İki ülke arasındaki ticaret hedefinin 15 milyar dolar olduğunu ifade eden Erdoğan, "Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz" dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Polonya'nın Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine yönelik desteğine dikkat çeken Erdoğan, Polonyalı mevkidaşına teşekkürlerini iletti.

İki ülke arasındaki ticaret hedefinin 15 milyar dolar olduğunu ifade eden Erdoğan, "Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki Ankara'da! Erdoğan'dan 'AB üyeliği desteği' için teşekkür

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Bugünkü istişarelerimizde bu irademizi tekrar teyit ettik, atacağımız müşterek adımları değerlendirdik. Görüşmelerimizde ticaretten yatırımlara, savunma sanayinden enerji ve beşeri ilişkilere kadar birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunduk. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin bunun ardından 15 milyar dolarlık hedef belirledik. Yeni hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Polonya yaklaşık 9 milyar dolar tutarındaki projeyle müteahhitlik firmalarımızın en faal olduğu ülkeler arasında alıyor. Bu projelerin sayısının daha da artmasını temenni ediyoruz. Polonya ile potansiyel bir diğer alanı ulaştırma teşkil ediyor. Polonya'nın da desteğiyle stratejik ortak olduğumuz 3 deniz girişimi bu konuda önemli bir platform sunuyor. Savunma sanayi de ikili işbirliğimizin öne çıkan gündem maddelerinden biri. Malumunuz bu alanda geçmişte Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Köklü ikili münasebetlerimizin eğitim ve kültürden bilim ve turizme uzanan geniş bir alanda güçlendirilmesi de doğrudur. geleceğine yapacağımız müşterek bir yatırımı teşkil edecektir. Değerli basın mensupları görüşmelerimizde Türkiye Avrupa Birliği ilişkileriyle güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Her vesileyle vurguladığımız üzere Avrupa Birliği ile iş birliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Bu vesileyle Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor. Bu desteğin artarak sürmesini diliyorum. NATO bağlamındaki gelişmeleri de Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte değerlendirdik.

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın pekiştirilmesini önemli görüyoruz. Görüşmemizde. Rusya -Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik. Bu minvalde asla gölgede kalmaması gereken hususların başında Filistin ve Orta Doğu'da kalıcı barışa giden süreç geliyor.

Filistin devletini tanıyan ülkeler arasındaki Polonya'dan iki devletli çözümü olan desteğini sürdürmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Nawrocki'ye bu ziyaretleri için teşekkür ediyor. istişarelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum şimdi sözü Sayın Cumhurbaşkanı'na bırakıyorum.

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