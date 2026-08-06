Küresel piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verisi oldu. Son günlerde açıklanan zayıf istihdam göstergeleri ve faiz beklentilerindeki değişim, yatırımcıların dikkatini yayımlanacak resmi istihdam raporuna çevirdi.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatlarındaki gerileme ve ABD'de enflasyon baskısının hafiflemesine yönelik sinyaller piyasalarda yeni fiyatlamaları beraberinde getirdi. Analistler, tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında ya da üzerinde gelmesinin küresel piyasalarda yönü değiştirebilecek en önemli gelişmelerden biri olacağını değerlendiriyor. Peki, ABD tarım dışı istihdam verisi ne zaman açıklanacak?

ABD tarım dışı istihdam verisi ne zaman açıklanacak? Gözler Temmuz ayı verilerinde!

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanacak temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi 7 Ağustos 2026 Cuma günü açıklanacak.

Aynı gün işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazanç verileri de kamuoyuyla paylaşılacak.

ABD tarım dışı istihdam verisi ne zaman açıklanacak? Gözler Temmuz ayı verilerinde!

FED BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası (Fed), son toplantısında politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı. Karar metni ve toplantı sonrası yapılan açıklamalar, piyasalarda faiz politikasına ilişkin belirsizliği ise artırdı.

Fed üyeleri arasında görüş ayrılığı yaşanması dikkat çekti. Bazı üyeler faizlerin mevcut seviyede korunmasını desteklerken, 3 üye 25 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullandı.

ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,28'le son 19 yılın en yüksek en yüksek seviyesini test etti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de 6 baz puan artışla yüzde 4,72'ye çıktı.

Şimdi gözler 7 Ağustos Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrilmiş durumda.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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