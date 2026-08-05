Müge Anlı’daki skandallar zinciri Türkiye’nin hafızasına kazınmıştı! Yargıtay’dan emsal ‘Palu Ailesi’ kararı: İspirtoya olası kast hükmü

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 ve 2009 yıllarında Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal'ın esrarengiz şekilde kaybolması, yıllar sonra Müge Anlı’ya taşındı.

Palu Ailesi, programa çıkarak enişteleri Tuncer Ustael’in Meryem ve kızını öldürdüğünü, kendilerine psikolojik baskı uyguladığını, büyü bozma bahaneleriyle yıllarca istismar ettiğini öne sürdü.

Aile üyelerinin canlı yayındaki itirafları ve iddiaları üzerine başlatılan kazı çalışmaları ve soruşturmalar neticesinde, enişte Tuncer Ustael'in aile üzerinde kurduğu psikolojik baskı, büyü iddiaları, işkence, cinayet ve istismar zinciri ortaya çıkarıldı.

Yargılama sonucunda enişte Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, diğer aile üyeleri de suçlardaki rollerine göre hapis cezaları aldı.

Daha sonraki yargılama aşamalarında bazı tahliye kararları da verildi. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi, daha önceki yargılamada Tuncer Ustael’e ağırlaştırılmış müebbet, diğer aile üyelerine (Havva, Ayşe, İsa Palu ve Emine Ustael) ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.