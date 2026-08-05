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Müge Anlı’daki skandallar zinciri Türkiye’nin hafızasına kazınmıştı! Yargıtay’dan emsal ‘Palu Ailesi’ kararı: İspirtoya olası kast hükmü

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Müge Anlı’daki skandallar zinciri Türkiye’nin hafızasına kazınmıştı! Yargıtay’dan emsal ‘Palu Ailesi’ kararı: İspirtoya olası kast hükmü

Türkiye’nin konuştuğu Palu Ailesi davasında Yargıtay son noktayı koydu. Emsal bir karara imza atan Yargıtay, enişte Tuncer Ustael’in kız çocuğuna ispirto içirerek öldürme eylemini “olası kastla öldürme" olarak değerlendirdi. Yargıtay, cinsel istismar ve cinayete iştirak yönünden Ustael’e verilen beraat kararını ise kesin delil elde edilemediğini belirterek yerinde buldu. 7 yıl önce Müge Anlı ile gündeme oturan dosya, kesin olarak karara bağladı.

Müge Anlı’daki skandallar zinciri Türkiye’nin hafızasına kazınmıştı! Yargıtay’dan emsal ‘Palu Ailesi’ kararı: İspirtoya olası kast hükmü

TÜRKİYE GÜNLERCE KONUŞTU

2019 yılında Müge Anlı’ya çıkan Palu Ailesi’nin başına gelenler Türkiye’nin kanını dondurmuş, uzun süre gündemde yer almış, hatta korkunç olaylar bir belgesele konu olmuştu.

Müge Anlı’daki skandallar zinciri Türkiye’nin hafızasına kazınmıştı! Yargıtay’dan emsal ‘Palu Ailesi’ kararı: İspirtoya olası kast hükmü

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Palu ailesine psikolojik baskı ve şiddet uygulayan, Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen enişte Tuncer Ustael Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada suçlamaları “Melike Tahnal'ı öldürmedim. Palu ailesi kendi işledikleri suçların üstünü kapatarak suçu benim üzerime yıkmaya çalışıyor" diyerek reddetmişti.

Müge Anlı’daki skandallar zinciri Türkiye’nin hafızasına kazınmıştı! Yargıtay’dan emsal ‘Palu Ailesi’ kararı: İspirtoya olası kast hükmü

AİLE BERAAT, ENİŞTE MÜEBBET ALMIŞTI

Mahkeme heyeti, sanık Tuncer Ustael'i 'olası kastla çocuğu öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan beraatına karar vermişti.

Mahkeme ayrıca aile üyeleri Ayşe, Havva, İsa, Fatih Palu ve Emine Ustael'in 'çocuğu kasten öldürme' suçundan beraatına, 'usulsüz gömme' suçuna ilişkin dosyanın ise ayrılmasına hükmetmişti.

Müge Anlı’daki skandallar zinciri Türkiye’nin hafızasına kazınmıştı! Yargıtay’dan emsal ‘Palu Ailesi’ kararı: İspirtoya olası kast hükmü

Yerel mahkemenin kararının ardından tarafların itirazı üzerine dosya üst mahkemelere taşınmıştı. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin istinaf başvurularını esastan reddetmesinin ardından dosya son inceleme için Yargıtay'a gitmişti.

Müge Anlı’daki skandallar zinciri Türkiye’nin hafızasına kazınmıştı! Yargıtay’dan emsal ‘Palu Ailesi’ kararı: İspirtoya olası kast hükmü

YARGITAY’DAN EMSAL ‘PALU’ KARARI

Türkiye’nin konuştuğu Palu Ailesi için Yargıtay son kararını verdi. Sabah gazetesinden Umay Sena Sümer’in haberine göre; Yargıtay 1. Ceza Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

İSPİRTOYA ‘OLASI KAST’ HÜKMÜ

Toksik ve öldürücü etkiye sahip olan "ispirto" maddesinin maktule içirildiğinin sabit olduğuna dikkat çeken Yargıtay eylemin "olası kastla öldürme" kapsamında değerlendirilmesinde kanuna aykırılık bulunmadığını ifade etti.

Müge Anlı’daki skandallar zinciri Türkiye’nin hafızasına kazınmıştı! Yargıtay’dan emsal ‘Palu Ailesi’ kararı: İspirtoya olası kast hükmü

“İSTİSMARA BERAAT KARARI YERİNDE”

Yargıtay, sanık Ustael hakkında nitelikli cinsel istismar, diğer sanıklar hakkında ise cinayete iştirak yönünden kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirterek verilen beraat kararlarını yerinde buldu ve dosyayı kesin olarak karara bağladı.

 

 

Müge Anlı’daki skandallar zinciri Türkiye’nin hafızasına kazınmıştı! Yargıtay’dan emsal ‘Palu Ailesi’ kararı: İspirtoya olası kast hükmü

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 ve 2009 yıllarında Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal'ın esrarengiz şekilde kaybolması, yıllar sonra Müge Anlı’ya taşındı.

Palu Ailesi, programa çıkarak enişteleri Tuncer Ustael’in Meryem ve kızını öldürdüğünü, kendilerine psikolojik baskı uyguladığını, büyü bozma bahaneleriyle yıllarca istismar ettiğini öne sürdü.

Aile üyelerinin canlı yayındaki itirafları ve iddiaları üzerine başlatılan kazı çalışmaları ve soruşturmalar neticesinde, enişte Tuncer Ustael'in aile üzerinde kurduğu psikolojik baskı, büyü iddiaları, işkence, cinayet ve istismar zinciri ortaya çıkarıldı.

Yargılama sonucunda enişte Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, diğer aile üyeleri de suçlardaki rollerine göre hapis cezaları aldı.

Daha sonraki yargılama aşamalarında bazı tahliye kararları da verildi. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi, daha önceki yargılamada Tuncer Ustael’e ağırlaştırılmış müebbet, diğer aile üyelerine (Havva, Ayşe, İsa Palu ve Emine Ustael) ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. 

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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