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Vatikan'ın Şifresi Bir Temel Macerası nerede, ne zaman çekildi? İşte oyuncuları ve konusu

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Vatikan'ın Şifresi Bir Temel Macerası nerede, ne zaman çekildi? İşte oyuncuları ve konusu

Vatikan'ın Şifresi Bir Temel Macerası filmi televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Okan Ege Ergüven'in yönetmenliğini üstlendiği yerli komedi filmi, Temel'in sevdiği kadınla evlenebilmek için çıktığı sıra dışı macerayı konu alıyor. Filmin ekrana gelmesiyle birlikte "Vatikan'ın Şifresi Bir Temel Macerası nerede ve ne zaman çekildi, oyuncuları kimler, konusu ne" soruları gündeme geldi.

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Temel karakterini farklı bir hikayeyle izleyici karşısına çıkaran Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası, 11 Ağustos Salı akşamı NOW yayın akışında yer alıyor. Reşat Hacıahmetoğlu'nun Temel karakterini canlandırdığı yapımda çok sayıda tanınmış oyuncu rol alıyor. Komedi türündeki filmin çekim yerleri, yapım tarihi ve oyuncu kadrosu da televizyon yayınıyla birlikte yeniden merak edildi.

VATİKAN'IN ŞİFRESİ BİR TEMEL MACERASI NEREDE ÇEKİLDİ?

Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin çekimleri rabzon’da gerçekleştirildi. Hikayede Temel ve arkadaşlarının Papa'nın Türkiye'ye gelişiyle başlayan sıra dışı macerası anlatılırken filmde şehir görüntüleri ve hikayeye uygun çeşitli mekanlar izleyici karşısına çıkıyor.

Vatikan'ın Şifresi Bir Temel Macerası nerede, ne zaman çekildi? İşte oyuncuları ve konusu
Başlık ResmiVatikan'ın Şifresi Bir Temel Macerası nerede, ne zaman çekildi? İşte oyuncuları ve konusu

VATİKAN'IN ŞİFRESİ BİR TEMEL MACERASI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası, 2023 yapımı yerli komedi filmleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 88 dakika süren filmin yönetmen koltuğunda Okan Ege Ergüven oturuyor. Filmin senaryosunda Erol Hızarcı ve Okan Ege Ergüven'in imzası bulunuyor.

VATİKAN'IN ŞİFRESİ BİR TEMEL MACERASI OYUNCULARI

Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin başrolünde Temel karakterine hayat veren Reşat Hacıahmetoğlu yer alıyor.

Reşat Hacıahmetoğlu - Temel

Eda Nur Hancı - Penelope

Ömür Arpacı

Salih Kalyon

Tuna Orhan

Asuman Dabak

Zeynep Eronat

Altan Erkekli

Vatikan'ın Şifresi Bir Temel Macerası nerede, ne zaman çekildi? İşte oyuncuları ve konusu
Başlık ResmiVatikan'ın Şifresi Bir Temel Macerası nerede, ne zaman çekildi? İşte oyuncuları ve konusu

VATİKAN'IN ŞİFRESİ BİR TEMEL MACERASI KONUSU NE?

Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası, sevdiği kadınla evlenmek isteyen Temel'in önüne çıkan sıra dışı engeli aşmaya çalışmasını konu alıyor. Temel'in en büyük isteği sevdiği kadınla hayatını birleştirmek olsa da genç kadının babası bu evliliğe onay vermek için oldukça zor bir şart öne sürüyor. Papa'nın Türkiye'ye geleceğini öğrenen baba, Temel'den Papa'yı Müslüman yapmasını istiyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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