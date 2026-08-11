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MasterChef Burçin kimdir? Yeni sezonun ilk mavi takım kaptanı oldu

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MasterChef Burçin kimdir? Yeni sezonun ilk mavi takım kaptanı oldu
Fotoğraf Başlığı MasterChef Burçin kimdir? Yeni sezonun ilk mavi takım kaptanı oldu

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadronun tamamlanmasının ardından takım mücadeleleri başladı. Sezonun ilk kaptanlık oyununda gösterdiği performansla öne çıkan Burçin Oğuz, izleyicilerin merak ettiği yarışmacılar arasına girdi. Peki MasterChef Burçin kimdir, nereli, ne iş yapıyor? İşte Burçin Oğuz hakkında merak edilenler...

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MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadroya girmeyi başaran Burçin Oğuz, yarışmanın takım etabının başlamasıyla yeniden gündeme geldi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleri sonucunda ana kadroya dahil olan Burçin, sezonun ilk kaptanlık oyununda da iddialı isimler arasında yer aldı.

MASTERCHEF BURÇİN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Burçin Oğuz, Tekirdağ'dan programa katılıyor. Mesleğini aşçılık alanında sürdüren Burçin, bir kreşte aşçı olarak çalışıyor. Yarışmanın ana kadro seçmelerinde sergilediği performansla şeflerin dikkatini çeken Oğuz, rakiplerini geride bırakarak 2026 sezonunun ana kadrosuna dahil olmayı başardı. Burçin Oğuz, ana kadro mücadelesinde 10. beyaz önlüğün sahibi oldu.

MasterChef Burçin kimdir? Yeni sezonun ilk mavi takım kaptanı oldu
Başlık ResmiMasterChef Burçin kimdir? Yeni sezonun ilk mavi takım kaptanı oldu

MASTERCHEF 2026'NIN İLK MAVİ TAKIM KAPTANI OLDU

MasterChef Türkiye'nin 10 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde sezonun ilk kaptanlık oyunu gerçekleştirildi. Ana kadrodaki 20 yarışmacı mavi takım kaptanı olabilmek için tezgah başına geçerken şefler yarışmacılardan menemen hazırlamalarını istedi. Yarışmacıların tabaklarını değerlendiren Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmelerinin ardından Burçin Oğuz, sezonun ilk mavi takım kaptanı oldu.

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Editör : İREM ÖZCAN
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