Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Güneş tutulması öncesi elektrik şoku! Fiyatlar ikiye katlandı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Güneş tutulması öncesi elektrik şoku! Fiyatlar ikiye katlandı

Güneş tutulması, güneş enerjisine dayalı elektrik üretiminin etkisini net şekilde ortaya koydu. Almanya'da tutulmanın yaşanacağı saatlerde spot elektrik fiyatları megavatsaat başına 461 avroya kadar yükselirken, Avrupa'da aşırı sıcaklar ve kuraklık da elektrik üretimini zorlamaya devam ediyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Almanya'da çarşamba akşamı gerçekleşecek parçalı güneş tutulması öncesinde elektrik piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Güneş'in büyük ölçüde kapanacağı saatlerde elektrik üretiminin düşmesi beklenirken, spot fiyatlarda sert yükseliş görüldü.

Avrupa Enerji Borsası verilerine göre, çarşamba akşamı bazı 15 dakikalık dönemlerde elektrik fiyatları megavatsaat başına 400 avronun üzerine çıktı. Tutulmanın zirve yapacağı 19.45-20.00 saatleri arasındaki dönem için fiyat 461,17 avroya kadar yükseldi.

Bu rakam, salı günü aynı saatlerdeki fiyatın iki katından fazla oldu.

ÖNERİLEN HABERLER
Elektrik arızası ulaşımı felç etti! Çok sayıda tren iptal edildi
DÜNYA

Elektrik arızası ulaşımı felç etti! Çok sayıda tren iptal edildi

GÜNEŞ ÇEKİLİNCE FİYATLAR YÜKSELDİ

AFP'nin haberine göre; elektrik fiyatları piyasada her 15 dakikalık dönem için bir gün önceden belirleniyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminin hava koşullarına bağlı olması ise fiyatlarda sert dalgalanmalara yol açabiliyor.

Nitekim salı günü güneşli havanın etkisiyle Almanya'da toptan elektrik fiyatları 12.00-15.00 saatleri arasında megavatsaat başına sıfıra yakın seviyelerde seyretti.

Güneş tutulmasının tam olarak gerçekleşeceği İspanya'da ise güneş enerjisi üretimindeki düşüşün daha yüksek olması bekleniyor.

SICAK HAVA ELEKTRİK ÜRETİMİNİ DE ZORLUYOR

Avrupa'da etkili olan yoğun yaz sıcakları da elektrik arzını baskılıyor. Fransa'da sıcak hava dalgaları ve kuraklık nedeniyle nükleer enerji üretiminde kesintiler yaşanırken, EDF aşırı sıcaklar nedeniyle haziran ve temmuz aylarında bazı reaktörlerini kapattı.

Romanya ve Macaristan'da ise Tuna Nehri'nden soğutma suyu sağlayan nükleer santrallerde, su seviyelerinin düşmesi nedeniyle elektrik üretimi azaltıldı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
MasterChef Şiringül kimdir, kaç yaşında, nereli? Şiringül Kaya'nın mesleği
MasterChef Şiringül kimdir?
Kaydet
Gram altın 8 bin TL olacak mı? Uzman isimden eylül ayı uyarısı geldi!
Gram altın 8 bin TL olacak mı?
Kaydet
MasterChef Şadi Kimdir? Şadi Altınay aslen nereli, mesleği ne?
MasterChef Şadi Kimdir?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.