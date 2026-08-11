Güneş tutulması öncesi elektrik şoku! Fiyatlar ikiye katlandı

Güneş tutulması, güneş enerjisine dayalı elektrik üretiminin etkisini net şekilde ortaya koydu. Almanya'da tutulmanın yaşanacağı saatlerde spot elektrik fiyatları megavatsaat başına 461 avroya kadar yükselirken, Avrupa'da aşırı sıcaklar ve kuraklık da elektrik üretimini zorlamaya devam ediyor.

Almanya'da çarşamba akşamı gerçekleşecek parçalı güneş tutulması öncesinde elektrik piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Güneş'in büyük ölçüde kapanacağı saatlerde elektrik üretiminin düşmesi beklenirken, spot fiyatlarda sert yükseliş görüldü.

Avrupa Enerji Borsası verilerine göre, çarşamba akşamı bazı 15 dakikalık dönemlerde elektrik fiyatları megavatsaat başına 400 avronun üzerine çıktı. Tutulmanın zirve yapacağı 19.45-20.00 saatleri arasındaki dönem için fiyat 461,17 avroya kadar yükseldi.

Bu rakam, salı günü aynı saatlerdeki fiyatın iki katından fazla oldu.

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GÜNEŞ ÇEKİLİNCE FİYATLAR YÜKSELDİ

AFP'nin haberine göre; elektrik fiyatları piyasada her 15 dakikalık dönem için bir gün önceden belirleniyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminin hava koşullarına bağlı olması ise fiyatlarda sert dalgalanmalara yol açabiliyor.

Nitekim salı günü güneşli havanın etkisiyle Almanya'da toptan elektrik fiyatları 12.00-15.00 saatleri arasında megavatsaat başına sıfıra yakın seviyelerde seyretti.

Güneş tutulmasının tam olarak gerçekleşeceği İspanya'da ise güneş enerjisi üretimindeki düşüşün daha yüksek olması bekleniyor.

SICAK HAVA ELEKTRİK ÜRETİMİNİ DE ZORLUYOR

Avrupa'da etkili olan yoğun yaz sıcakları da elektrik arzını baskılıyor. Fransa'da sıcak hava dalgaları ve kuraklık nedeniyle nükleer enerji üretiminde kesintiler yaşanırken, EDF aşırı sıcaklar nedeniyle haziran ve temmuz aylarında bazı reaktörlerini kapattı.

Romanya ve Macaristan'da ise Tuna Nehri'nden soğutma suyu sağlayan nükleer santrallerde, su seviyelerinin düşmesi nedeniyle elektrik üretimi azaltıldı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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