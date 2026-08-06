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Dünya

Elektrik arızası ulaşımı felç etti! Çok sayıda tren iptal edildi

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Elektrik arızası ulaşımı felç etti! Çok sayıda tren iptal edildi

İngiltere'nin kuzeyinde yaşanan elektrik arızası, demir yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Çok sayıda tren seferi iptal edilirken binlerce yolcu mağdur oldu. Yetkililer, aksaklıkların gün sonuna kadar sürebileceğini belirterek vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

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İngiltere'nin kuzey kesimlerinde meydana gelen elektrik arızası, demir yolu ulaşımında büyük aksamalara neden oldu. Çok sayıda tren seferi iptal edilirken, bazı seferlerde ise uzun süreli gecikmeler yaşandı.

Yetkililer, Manchester'ın Ardwick bölgesinde yerel saatle 14.00 sıralarında yaşanan elektrik kesintisinin, demir yolu altyapısından sorumlu Network Rail şirketinin sinyalizasyon ve operasyon merkezini etkilediğini açıkladı. Kesinti sırasında yedek güç sisteminin devreye girmesinde de gecikme yaşandığı bildirildi.

Arıza nedeniyle başta Manchester ve Birmingham olmak üzere birçok önemli ulaşım noktasında yoğunluk oluşurken, binlerce yolcu sefer iptalleri ve gecikmelerden etkilendi.

"AKSAKLIKLAR GÜN SONUNA KADAR SÜREBİLİR"

İngiltere'de demir yolu hizmetlerini koordine eden National Rail, Greater Manchester, Midlands ve Kuzeybatı İngiltere genelinde çok sayıda tren seferinin etkilendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada yolcuların seyahat planlarını kontrol etmeleri ve alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri istenirken, aksaklıkların gün boyunca devam edebileceği ifade edildi.

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ŞİRKETLERDEN "SEYAHAT ETMEYİN" UYARISI

Arızadan etkilenen tren işletmelerinden biri, Kuzeybatı İngiltere'deki birçok hatta sefer yapılamadığını belirterek yolculara "seyahat etmeyin" çağrısında bulundu.

Bir diğer demir yolu şirketi ise iletişim sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle trenlerin güvenli şekilde işletilemediğini açıkladı. Şirket, tren ve yedek otobüs seferlerinin de yapılamadığını belirterek yolculukların ertelenmesini tavsiye etti.

Öte yandan, Liverpool'un güneyindeki Crewe bölgesinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle bazı hatlarda gecikme ve iptaller yaşandığı, Crewe ile Liverpool arasında geçici otobüs seferlerinin planlandığı bildirildi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan aksaklıklardan etkilenen yolcular için üzgün olduğunu belirterek, Network Rail ekiplerinin sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürdüğünü ve gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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