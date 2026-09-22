Bakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı’na katıldı.

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Dışişleri Bakanlığı, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın New York’ta düzenlenen Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı’na katıldığı belirtildi.

Bakan Fidan'ın ayrıca BM 81. Genel Kurulu marjında Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının iştirakiyle düzenlenen eşgüdüm toplantısına da katıldığı aktarıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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