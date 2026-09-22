Bakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı
Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı’na katıldı.
Kaydet
|
Dışişleri Bakanlığı, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Açıklamada, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın New York’ta düzenlenen Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı’na katıldığı belirtildi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Hakan Fidan’dan ABD’ye İsrail uyarısı: 'Nüfuzunuzu kullanın'
Bakan Fidan'ın ayrıca BM 81. Genel Kurulu marjında Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının iştirakiyle düzenlenen eşgüdüm toplantısına da katıldığı aktarıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR