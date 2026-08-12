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CHP'den 'çerçeve yasa' açıklaması: Sorunu parti meselesi olarak görmedik

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CHP'den 'çerçeve yasa' açıklaması: Sorunu parti meselesi olarak görmedik

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, çerçeve yasaya ilişkin partiler üstü ve yapıcı tutumlarını sürdüreceklerini belirtti. Sarı, 5 ilde yeni başkan atandığını açıklarken kongre takviminin eylül başında ilan edilebileceğini söyledi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında ise CHP’nin belediyeyi koruduğunu ifade etti.

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CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde toplanarak partiyi kongre sürecine taşıyacak kararlara imza attı. CHP Sözcüsü Sarı, toplantının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sarı, çerçeve yasaya ilişkin Türkiye’nin milli birliği, beraberliği ve kardeşliği açısından önemli olduğunu söyleyerek hayırlı olmasını temenni etti.

"İÇ POLİTİKAYA MALZEMEYE ETMEDİK"

Sarı, "Bu konu gündeme geldiğinden beri son 2 yıldır da partimiz son derece yapıcı bir biçimde meselenin çözümü, terörün ortadan kaldırılması konusunda yapıcı bir çözüm, yapıcı bir tutum sergiledi. Hiçbir zaman bu sorunu bir parti meselesi gibi görmedik. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir partiler üstü mesele gibi bir kamucu anlayış çerçevesinde bir devlet meselesi, bir memleket meselesi gibi gördük ve hiçbir zaman bunu iç politikaya malzeme etmeyi düşünmedik. Bunu bir pazarlık unsuru olarak değerlendirmedik. Bu yasayı ve bu yasanın çerçevesini iç politikalarda parti menfaatleri açısından bir pazarlık unsuru olarak asla değerlendirmedik ve görmedik ve aynı tutumumuz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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5 İLE ATAMA YAPILDI

Mutlak butlan kararından beri partiyi kongreye taşımak adına örgütsel düzenlemeler yaptıklarını belirten Sarı, "Bugün 5 ilimizde atama yaptık, 3 ilimizde de yetki verdik. Bugün için aldığımız kararlar doğrultusuna atadığımız 5 ilde görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız ve illeri şunlar; Bolu ili için Ersan Türkoğlu, Gümüşhane için Rıdvan Eryılmaz, Hatay için Derya Altınay, Sakarya için Songül Bulut ve Tokat için de Ender Ergün’ü atamış bulunuyoruz. Böylece yetki verdiğimiz 3 ille beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin il atamalarıyla ilgili süreci tamamlanmış oluyor" açıklamasında bulundu.

CHP'den 'çerçeve yasa' açıklaması: Sorunu parti meselesi olarak görmedik
Başlık ResmiCHP'den 'çerçeve yasa' açıklaması: Sorunu parti meselesi olarak görmedik

KONGRE TAKVİMİ İÇİN EYLÜL AYINI İŞARET ETTİLER

Sarı, atamaların tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki hafta il başkanları toplantısının yapılmasının muhtemel olduğunu ifade etti. Sarı, "İl başkanlarının atanmış olması örgütsel düzenlemelerin sonu olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bu illerle beraber bu il yönetimleriyle ortak bir biçimde ilçelere ilişkin düzenlemeler de yapılıyor. Bir yandan peyderpey başladı, yapılacak. Ağustos ayının sonuna geldiğimizde bunlar da tamamlanmış olacak. Kuvvetle muhtemel Eylül ayının başlarında biz kongre takvimini kongreler takvimini ilan ediyor olacağız. Onu da önümüzdeki hafta tam gün olarak belki sizinle paylaşma fırsatım olur.

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Biz başta söz verdiğimiz gibi bir olağanüstü kurultay yapamadığımız yerde en azından mahkemenin vereceği kararı beklerken parti içi yarışlar ve parti içi değerlendirmelerinin önünü kapatmamak için ‘kongreleri başlatalım’ iradesine uygun olarak ve en geç Eylül ayında da ‘kongre takvimlerini ilan edelim ve kongrenin resmi başlangıçlarını yapalım’ iradesine uygun olarak hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.

CHP'den 'çerçeve yasa' açıklaması: Sorunu parti meselesi olarak görmedik
Başlık ResmiCHP'den 'çerçeve yasa' açıklaması: Sorunu parti meselesi olarak görmedik

ETİMESGUT BELEDİYESİ

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sarı, görevden uzaklaştırılan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun ihraç edilip edilmeyeceği sorusuna, "Etimesgut Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi. Belediye başkanı da parti içindeki bu ayrışmada Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kalacağını taahhüt etmiş bir belediye başkanı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğine uygun başkanın başkana vefa göstererek ve bütün arkadaşlarımızın oyunu alabileceğine inandığımız bir adayı çıkarttık. Şimdi bu adayın etrafında bir toparlanma oldu. Bence şunu sorgulamak gerekir; Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olan bir belediyede ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin o belediye meclis üyelerinin aday çıkarttığı bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi kimliği içerisinde yer alan ve yıllarca siyaset yapan ama şimdi yollarını ayırmış olan arkadaşlarımızın ayrı bir aday çıkartmış olması bence tutarsızlıktır.

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Bu arkadaşlarımızın aday çıkartmak yerine Cumhuriyet Halk Partisi bir adayı desteklemelerini beklerdik. Biz doğru bildiğimiz yerde doğru bildiğimiz yolda doğru olduğuna inandığımız bir adayla seçimi kazanmış olduk. Etimesgut Belediyesi CHP'deydi ve sürecin sonunda yeniden CHP'de kaldı" cevabını verdi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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