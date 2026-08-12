İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Everton ile Newcastle United, sezon öncesi son provalarından birinde karşı karşıya geliyor. İki İngiliz ekibinin mücadelesini Türkiye'den takip etmek isteyen futbolseverlerin gündeminde Everton-Newcastle United maçının canlı yayın bilgileri ve başlama saati yer alıyor.

Premier Lig öncesi hazırlık programlarına devam eden Everton ve Newcastle United, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Yeni sezona hazır bir şekilde girmeyi hedefleyen iki takım açısından son durumlarını görme fırsatı sağlayacak karşılaşma öncesinde yayın programı da belli oldu. Türkiye'deki futbolseverler ise Everton-Newcastle United maçının hangi kanalda yayınlanacağını, şifreli olup olmadığını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor.

EVERTON-NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Everton-Newcastle United hazırlık maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma TRT Spor üzerinden şifresiz olarak takip edilebilecek.

Everton-Newcastle United maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

EVERTON-NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇA?

Everton ile Newcastle United arasındaki hazırlık karşılaşması 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 19.15'te başlayacak. Premier Lig'in yeni sezonu öncesinde hazırlıklarını sürdüren iki takım, bu mücadelede sezon öncesindeki son durumlarını test etme fırsatı bulacak. Karşılaşmanın Türkiye saatiyle 19.15'te başlaması planlanıyor.

Everton ve Newcastle United açısından hazırlık karşılaşması, lig öncesi takımın fiziksel ve taktik durumunun görülmesi bakımından önem taşıyor. Teknik ekiplerin kadrodaki farklı oyuncuları değerlendirmesi beklenirken futbolseverler de yeni sezon öncesinde iki takımın sahaya yansıtacağı performansı yakından takip edebilecek. Everton-Newcastle United mücadelesi saat 19.15'ten itibaren TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

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