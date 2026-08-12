Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lise mezunlarının katıldığı KPSS Ortaöğretim için başvuru süreci yaklaşıyor. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde lise KPSS başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihleri yer alırken adayların başvurularını tamamlayacağı süreç de merak ediliyor.

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ortaöğretim düzeyine katılmayı planlayan adaylar hazırlıklarını sürdürürken gözler ÖSYM'nin belirlediği takvime çevrildi. İki yılda bir uygulanan KPSS Ortaöğretim için 2026 yılında yeniden sınav düzenlenecek. ÖSYM'nin yayımladığı takvimle birlikte başvuruların alınacağı dönemden sınav ve sonuçların açıklanacağı tarihe kadar sürecin önemli aşamaları belli oldu.

ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim geç başvuruları 15-16 Eylül tarihlerinde alınacak.

Başvuru işlemlerinin ayrıntıları, ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026-KPSS Ortaöğretim Başvuru Kılavuzu ile netleşecek. Geçmiş KPSS Ortaöğretim uygulamalarında adaylar işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya başvuru merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebildi. 2026 dönemine ilişkin başvuru ücreti ve başvuru sırasında izlenecek ayrıntılı kuralların da ilgili kılavuzla ilan edilmesi bekleniyor.

Ortaöğretim KPSS başvurusu ne zaman? 2026 lise KPSS sınav tarihi

KPSS ORTAÖĞRETİM LİSE SINAVI NE ZAMAN?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre lise düzeyinde KPSS'ye katılacak adaylar ekim ayının son haftasında sınava girecek. Başvuruların 8 Eylül'de tamamlanmasının ardından sınava ilişkin giriş belgeleri ve adayların sınava katılacağı bina ve salon bilgileri ÖSYM tarafından daha sonra erişime açılacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları için açıklanma tarihi de takvimde yer alıyor. Buna göre 25 Ekim'de gerçekleştirilecek sınavın sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

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