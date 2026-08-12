AÖF yaz okulu sunav giriş belgeleri yayımlandı mı? Sınav giriş belgesi sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav tarihine kısa bir süre kala gözler sınav takvimine çevrildi. Sınava katılım sağlayacak olan öğrencilerin, sınava katılım sağlarken sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı için geri sayım sürüyor. Yaz okulu eğitimini geride bırakan AÖF'e kayıtlı öğrenciler, sınav tarihi ve sınav giriş belgelerine ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor. Sınav anında zorunlu tutulan belgelerden biri de sınav giriş belgesi olacak. Adayların sınav günü, fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

AÖF yaz okulu sunav giriş belgeleri yayımlandı mı?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi 2025-2026 akademik takvimine göre AÖF Yaz Okulu Sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapılacak. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Anadolu Üniversitesi'nden sınav giriş belgelerine ilişkin net bir bir tarih verilmedi ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındğında sınav yerleri bilgisinin de yer aldığı sınav giriş belgelerinin 15 Ağustos tarihine kadar erişime açılması bekleniyor.

Sınava katılacak öğrenciler, belgelerini Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden görüntüleyerek sınav yeri ve oturum bilgilerine ulaşabilecek.



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