Açıklamalar peş peşe geldi, üç il için yasak getirildi! İstanbul, Kocaeli, Zonguldak...

Olumsuz hava şartları sebebiyle yasak kararları peş peşe geldi. İstanbul’un Beykoz ilçesi, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi ve Zonguldak genelinde belirli tarihlerde denize girilemeyecek.

Karadeniz kıyılarında beklenen olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İstanbul, Kocaeli ve Zonguldak’ta denize girişlere yönelik kısıtlama getirildi. Yetkililer, yüksek dalga ve elverişsiz deniz şartlarının boğulma riskini artırabileceğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 3 ilde kötü şartlar nedeniyle denize girmek yasaklandı

BEYKOZ’DA 2 GÜN DENİZE GİRMEK YASAK

Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga boyunun yüksek olması nedeniyle 13 ve 14 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlığın açıklamasında, yasağın 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında uygulandığı belirtildi.

KANDIRA’DA TÜM SAHİLLER KAPATILDI

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 13 Ağustos'ta ilçedeki tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

Kaymakamlık, elverişsiz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklendiğini belirterek vatandaşların yasağa uymasını istedi.

ZONGULDAK’TA 4 GÜNLÜK YASAK

Zonguldak'ta ise yasak daha uzun sürecek. Valilik, beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta il genelindeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Valilik, kararın vatandaşların can güvenliğini korumak ve boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla alındığını belirterek vatandaşlardan uyarıları dikkate almalarını istedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası