Şişli’de Nilda Müge Şahin'i silahla öldüren eski erkek arkadaşı Nazir I’nın ifadesi ortaya çıktı. Nazir I. “İlk başta öldürmeyi düşünmedim. Alkollüydüm, arkasından ateş ettim. Sonra kendimi vurmayı planladım. Silah tutukluk yaptığı için ateş edemedim. Mezarında intihar etmeyi düşündüm. Denedim ama yapamadım” dedi. Nazır I.’nın cinayet sonrası ormanda 1 hafta saklandığı, Aşiyan ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na giderek iz sürdüğü öğrenildi. Katil zanlısı, adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Şişli ilçesinde ilaç aldıktan sonra eczanenin önünde bekleyen Nilda Müge Şahin'i silahla vurarak öldüren eski erkek arkadaşı Nazir I’nın ifadesi ortaya çıktı. Genç kızın mezarına yakın alandaki orman içerisinde yakalanan katil zanlısının, ormanda 1 hafta saklandığı öğrenildi.

1 hafta ormanda saklanmış! Mezarlıkta iz sürmüş… Nilda Müge Şahin cinayetinde korkunç ifade

“CEZAEVİ İZNİNDE TANIŞTIM”

Nazir I. polise verdiği ifadesinde şunları anlattı:

Müge ile cezaevi izninde tanıştım. Bir süre sonra sevgili olduk. Beni aldattığını öğrendim. İlişkimiz bu yüzden bitti. Başka erkeklerle görüştüğünü gördüm. Konuşmak için evinin sokağına gittim. Hakkımda uzaklaştırma kararı alındı.

1 hafta ormanda saklanmış! Mezarlıkta iz sürmüş… Nilda Müge Şahin cinayetinde korkunç ifade

“MEZARINDA İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM”

Olay günü Müge'yi motosikletle takip ettiğini belirten Nazir I. “İlk başta öldürmeyi düşünmedim. Alkollüydüm, arkasından ateş ettim. Sonra kendimi vurmayı planladım. Silah tutukluk yaptığı için ateş edemedim. Kaçarken silahı tamir etmeye çalıştım. Başaramayınca tabancayı denize attım. Mezarında intihar etmeyi düşündüm. Denedim ama yapamadım. Sonrasında cesaretimi topladım. Polis tarafından yakalandım. Yakalanmasaydım kendimi öldürecektim” dedi.

1 hafta ormanda saklanmış! Mezarlıkta iz sürmüş… Nilda Müge Şahin cinayetinde korkunç ifade

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Genç kızı öldürdükten sonra mezarını öğrenmek için civarda bulunan Aşiyan ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na giderek iz sürdüğü de öğrenilen Nazir I. adliyeye sevk edildi.

1 hafta ormanda saklanmış! Mezarlıkta iz sürmüş… Nilda Müge Şahin cinayetinde korkunç ifade

NELER OLMUŞTU?

Doktora giden Nilda Müge Şahin (26), gece saatlerinde nöbetçi eczaneye gittiği sırada eski erkek arkadaşı Nazir I. tarafından kıstırıldı. Bu sırada silahını çeken Nazir I. eski kız arkadaşını vurdu. Hastaneye kaldırılan Nilda Müge Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda bekleyen Nilda Müge Şahin'in yanına gelen motosikletli şüphelinin silahla ateş ettiği, Şahin'in olay sonucu yere yığıldığı, ardından şüphelinin motosikletle kaçtığı, kardeşinin Şahin'in yanına koşarak gittiği görüldü.

1 hafta ormanda saklanmış! Mezarlıkta iz sürmüş… Nilda Müge Şahin cinayetinde korkunç ifade

BAŞKA KIZ ARKADAŞINI DA DARP ETMİŞ

Nazir I.'nın 2021 yılında eski kız arkadaşı C.G. isimli kadını darp ettiği, olay sonrası gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Nazir I’nın serbest bırakılmasının ardından, tekrar C.G.'nin evine gittiği, genç kadının bıçakla el ve boynunu kesmeye çalıştığı ve öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezası çarptırıldığı öğrenilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Şişli Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIŞişli

Haberle İlgili Daha Fazlası