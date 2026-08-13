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2026 DGS taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? DGS ile geçilen bölümler

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2026 DGS taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? DGS ile geçilen bölümler
Fotoğraf Başlığı 2026 DGS taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? DGS ile geçilen bölümler

2026 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ön lisans eğitimini lisans programına tamamlamak isteyen adayların gündeminde tercih süreci yer alıyor. Üniversitelerin DGS taban puanları, kontenjanları ve 2 yıllık bölümlerden geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar tercih listesini hazırlayacak adaylar tarafından araştırılıyor.

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DGS taban puanları ve kontenjanları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü sınav sonuçlarını öğrenen adayların gündeminde yer alıyor. Tercih döneminde adayların mezun oldukları ön lisans alanına göre tercih edebilecekleri lisans programları, üniversite kontenjanları ve program koşulları belirleyici olacak. "2026 DGS taban puanları açıklandı mı?", "DGS kontenjanları ne zaman belli olacak?" ve "DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılabilir?" soruları bu nedenle araştırılıyor

2026 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

DGS'de bir programın o yıla ait taban puanı, tercih ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından programa yerleşen en düşük puanlı adayın puanına göre ortaya çıkıyor. Dolayısıyla adaylar 2026 tercih döneminde geçmiş yılın yerleştirme verilerinden yararlanabilecek.

2026 DGS kontenjanlarının ise ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla kesinleşmesi bekleniyor. Kılavuzda üniversite ve programların yanı sıra kontenjan sayıları, puan türleri ve adayların dikkat etmesi gereken özel koşullar yer alacak. ÖSYM'nin 2026 DGS Başvuru Kılavuzu'nda da merkezi yerleştirmeyle dikey geçiş yapılabilecek lisans programları ilan edilecek..

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2026 DGS taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? DGS ile geçilen bölümler
Başlık Resmi2026 DGS taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? DGS ile geçilen bölümler

DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ VAR?

DGS ile geçiş yapılabilecek lisans bölümü her aday için aynı değil. Adayların mezun oldukları ön lisans programına karşılık gelen lisans alanları ÖSYM tarafından belirleniyor. Bu nedenle adayların, puanlarının yanı sıra mezun oldukları ön lisans alanının hangi lisans programlarına geçiş hakkı verdiğini kontrol ederek tercih listesi oluşturması gerekiyor.

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLAR

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Editör : İREM ÖZCAN
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