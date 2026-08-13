Hollanda'da Rotterdam limanında patlama! Ölü ve yaralılar var
Hollanda’nın Rotterdam limanında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Hollanda’nın Rotterdam limanında patlama meydana geldi.
1 KİŞİ ÖLDÜ
Rotterdam polisi, patlamanın nedeninin henüz tespit edilemediğini bildirdi. Esso rafinerisinde meydana geldiği ifade edilen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Olay yerine 6 ambulans, bir travma helikopteri ve itfaiye ekiplerinin sevk edilirken, yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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