Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Hollanda'da Rotterdam limanında patlama! Ölü ve yaralılar var

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Hollanda'da Rotterdam limanında patlama! Ölü ve yaralılar var

Hollanda’nın Rotterdam limanında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaydet
a- | +A

Hollanda’nın Rotterdam limanında patlama meydana geldi.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Rotterdam polisi, patlamanın nedeninin henüz tespit edilemediğini bildirdi. Esso rafinerisinde meydana geldiği ifade edilen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Olay yerine 6 ambulans, bir travma helikopteri ve itfaiye ekiplerinin sevk edilirken, yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Sıcaktan kavruluyorlar! Sahile 2 ton buz döküldü
Sıcaktan kavruluyorlar! Sahile 2 ton buz döküldü
Kaydet
Park halindeki araca çirkin saldırı! Otomobilin camını patlatıp kayıplara karıştılar
Park halindeki araca çirkin saldırı! Otomobilin camını patlatıp kayıplara karıştılar
Kaydet
Citi Türkiye ve Moka United'dan şirketlere özel gelişmiş ödeme çözümleri
Citi Türkiye ve Moka United'dan şirketlere özel gelişmiş ödeme çözümleri
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.