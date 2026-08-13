Hollanda'da Rotterdam limanında patlama! Ölü ve yaralılar var

Hollanda’nın Rotterdam limanında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Hollanda’nın Rotterdam limanında patlama meydana geldi.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Rotterdam polisi, patlamanın nedeninin henüz tespit edilemediğini bildirdi. Esso rafinerisinde meydana geldiği ifade edilen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Olay yerine 6 ambulans, bir travma helikopteri ve itfaiye ekiplerinin sevk edilirken, yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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