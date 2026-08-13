Citi Türkiye ve Moka United'dan şirketlere özel gelişmiş ödeme çözümleri

Citi Türkiye ve Moka United iş birliğiyle, Citi Türkiye'nin kurumsal müşterilerine POS, akıllı kasa ve dijital cüzdan çözümleri sunularak nakit akışlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Citi Türkiye, Türkiye'deki kurumsal müşterilerinin ödeme, tahsilat ve nakit akışı yönetimini kolaylaştıracak üç yeni ve gelişmiş çözüm sunmak amacıyla Moka United ile bir iş birliğine imza attı. Bu ortaklık, Citi Türkiye müşterilerine Moka United'ın öncü teknolojisine doğrudan erişim imkanı sunarak, hazine operasyonlarını sadeleştirecek ve müşteri deneyimini ileriye taşıyacak.

HEDEF OPERSYONEL ZORLUKLARI GİDERMEK

Kurumsal müşterilerin daha hızlı ve entegre ödeme çözümlerine yönelik artan talepleri doğrultusunda hayata geçirilen bu iş birliği, nakit akışı süreçlerinde karşılaşılan operasyonel zorlukları gidermeyi hedefliyor. Örneğin, perakende sektöründe faaliyet gösteren bir şirket, tek bir POS terminali üzerinden farklı bankalardan ödeme kabul ederek hem operasyonel verimliliği hem de nakit akışını optimize edebilecek.

Bu iş birliği kapsamında sunulan üç entegre çözüm, Citi Türkiye'nin kurumsal müşterilerine tahsilat süreçlerini basitleştirme, nakit yönetimini otomatikleştirme ve ödemeleri hızlandırma konularında kapsamlı bir araç seti sunuyor:

İlk olarak, Yeni Nesil (POS) terminalleri, işletmelere tek bir cihaz üzerinden çeşitli bankalardan ödeme kabul etme imkanı sağlıyor. Akıllı Kasa ise nakit ödeme tahsilatı ile çalışan firmalar için fiziksel nakdin güvenli bir şekilde yatırılmasını sağlayarak mutabakat süreçlerine otomatik çözüm sunuyor. Dijital Cüzdan ise hızlı, uygun ve aynı zamanda güvenli ödeme yöntemi olarak müşterilerin tercih edebileceği ürünler arasında yerini alıyor. Bu kapsamlı çözümler, Citi'nin hız, verimlilik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda, kesintisiz, gerçek zamanlı ve 7/24 ödeme çözümleri sunma taahhüdüyle mükemmel bir uyum sergiliyor.

Citi Orta Doğu ve Afrika Ödemeler Başkanı Naman Kapoor, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Modern ticaretin dinamikleri kesintisiz bir akışa sahip olup, 7/24 operasyon gerektiriyor. Müşterilerimizin kendi nihai tüketicilerinin beklentilerini karşılayabilmeleri için hız, verimlilik ve geniş seçenek yelpazesi sunan çözümlere ihtiyaçları bulunuyor. Moka United ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, tahsilatların anlık olarak yönetilmesini sağlayan araçlar sunarak bu temel ihtiyaçları karşılıyor. Bu sayede müşterilerimizi, 'her zaman açık' bir ekonomide yalnızca rekabet etmekle kalmayıp, aynı zamanda başarılı bir şekilde büyümeleri için güçlendiriyoruz."

Moka United CEO'su Gizem Moral ise değerlendirmesinde şunları kaydetti: "Moka United olarak, uçtan uca finansal teknoloji altyapımızla hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki operasyonlarımızda müşterilerimizin finansal çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. Dünyanın en köklü ve saygın finans kurumlarından biriyle iş birliği yapmak, Moka United'ın teknolojik gücünün ve güvenilirliğinin önemli bir tescilidir. Citi Türkiye ile kurduğumuz bu stratejik iş birliği ile Türkiye'deki kurumsal müşteri ekosisteminin dijitalleşmesini hızlandırıyor, operasyonel süreçleri sadeleştirirken uçtan uca değer katan bir ortaklık modeli sunuyoruz. Bu iş birliğinin uzun vadede hem Citi Türkiye müşterilerine hem de Türkiye'deki finansal teknoloji ekosistemine kayda değer katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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