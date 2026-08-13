AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, partisinin 25. kuruluş yıl dönümüyle ilgili konuştu. Yıldırım "AK Parti, ideolojik bir parti değil, bütün milletin partisidir. Yani milletin taleplerinden doğan bir partidir" dedi.

Siyasi hayatında çeyrek asrı geride bırakan AK Parti'de, kuruluş döneminin en önemli isimlerinden biri olan Binali Yıldırım süreci bütün çıplaklığıyla anlattı. Aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı olan Yıldırım, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın mesajlarının merkezinde; İstanbul'un zorlu senelerinden doğan bir siyasi başarı hikayesi, vesayetle çarpışarak geçen iktidar yılları ve geleceğin "Terörsüz Türkiye" vizyonu vardı.

Siyasetteki başarılarının arkasında halkın tükenmişlik hissinin ve arayışının yattığını söyleyen Yıldırım, 1990'lı senelerin çamur, çukur ve çöp içerisindeki İstanbul'unu anımsattı. Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki kadronun 1994'te İBB'de göstediği performansın ulusal siyasete nasıl taşındığını şu çarpıcı sözlerle ifade etti:

Binali Yıldırım'dan 25. yıl mesajı: AK Parti ideolojik bir parti değil

"İBB'DEKİ BAŞARI İKTİDAR YOLUNU AÇTI"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) ortaya koyduğumuz o başarı, aslında tek başına iktidara, 3 Kasım 2002'ye giden yolu açtı."

AK Parti'nin ideolojik saplantılarla değil, bütünüyle halkın beklentileriyle şekillendiğine dikkat çeken Yıldırım, "AK Parti, ideolojik bir parti değil, bütün milletin partisidir. Yani milletin taleplerinden doğan bir partidir. Bizi millet parti yaptı ve daha sonra da iktidar yaptı, sorumluluk verdi." ifadelerini kullanarak partinin 14 ay gibi kısa bir zamanda tek başına iktidara geldiğini hatırlattı.

İktidar seneleri ise yalnızca hizmetle değil, sert siyasi krizlerle de geçti. Göreve geldikleri ilk günden beri bürokratik engeller ve vesayet odaklarıyla çarpıştıklarını söyleyen Yıldırım, 27 Nisan 2007'deki e-muhtıraya karşı sergiledikleri tarihi duruşu şöyle anlattı:

"Ey arkadaşlar, işinize bakın. Bize görevi millet verdi. Eğer bu görevden bizi uzaklaştıracak bir güç varsa bu da millettir. Bunun yeri de sandıktır."

Yıldırım, Gezi olaylarından 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına dek uzanan süreçte halkın emaneti kesinlikle yere düşürülmedi. "Şeytan taşlamaktan artakalan zamanlarda" ülkeyi altyapıdan sağlığa, ulaşımdan iletişime dek dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokmak için çabaladıklarını söyledi.

Binali Yıldırım'dan 25. yıl mesajı: AK Parti ideolojik bir parti değil

40 YILDA 2 TRİLYON DOLAR HEBA OLDU

Röportajın en önemli başlıklarından biri de terörle mücadele oldu. Kendi başbakanlığı zamanında teröre karşı savunmadan taarruz doktrinine geçildiğini anımsatan Yıldırım, sınır ötesi harekatların artık meyvesini verdiğini söyledi. Terör örgütünün geldiği noktayı ise bizzat örgütün psikolojisi üstünden, "Artık bu ülkede bize ekmek yok. Bırakın bu ülkede, bu ülkenin komşularında da bize ekmek yok. Çünkü Türkiye çok güçlü. Artık biz silah bırakıyoruz, havlu attık" sözleriyle aktardı. Kırk yılda heba olan 2 trilyon doların ve kaybedilen on binlerce canın sonrasında, "Terörsüz Türkiye" sayesinde bu devasa kaynağın artık gençlerin ve ülkenin refahına harcanacağını söyledi.

Son zamanların en sıcak başlığı olan yeni anayasa tartışmalarınadan da söz eden tecrübeli siyasetçi, yerel yönetimlerin güçlendirilebileceğini fakat kapıların bazı konulara sımsıkı kapalı olduğunu çok net bir çizgiyle belirledi:

"Anayasa'nın ilk 4 maddesi, üniter devlet yapısının bozulmaması. Yani öyle federasyondu, oydu, buydu, bunlara kapalıyız."

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Terörsüz Türkiye sürecinde sıra ikinci aşamada: Kayyım yerine meclis modeli

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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