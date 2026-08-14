İtalya’da son 20 yılın en ağır acil durumu! Etna'nın patlaması günlerdir sürüyor
İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı’nda süren şiddetli volkanik faaliyetler nedeniyle bölgede son 20 yılın en ağır acil durumu yaşanıyor. Yoğun kül ve lav akışı ulaşımı aksatırken, Catania Uluslararası Havalimanı’nda yaklaşık 700 uçuş iptal edildi.
Sicilya’nın Catania kentindeki Etna Yanardağı’nda püskürmeler devam ediyor. 2 bin 750 ve bin 900 metre rakımdaki bacalardan beslenen lav akıntıları sürerken, Voragine zirve kraterinden de yoğun kül çıkışı gözleniyor.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Gece saatlerinde parlayan lavlar bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekerken, yetkililer güvenlik önlemlerini artırdı.
Aktif lav cephelerine yaklaşmak isteyen kalabalıklar nedeniyle bölgede sıkı kontroller uygulanıyor. Dağın önemli güzergahlarından Mareneve yolu boyunca park yasağı getirilirken, tehlikeli bölgelere erişim de kısıtlandı.
HAVA ULAŞIMINI FELÇ ETTİ
Volkanik külün sürekli olarak atmosfere yayılması ise hava ulaşımını ciddi şekilde etkiledi. Yerel medyanın aktardığına göre, 8-11 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 400 uçuş iptal edildi.
Çarşamba günü için de 52 uçuşun iptal edilmesiyle toplam iptal sayısı yaklaşık 700'e ulaştı. Yaşanan aksama, Sicilya’nın turizm sezonunun en yoğun döneminde binlerce yolcu ve ziyaretçiyi etkiledi.
Yetkililer, devam eden kül ve lav faaliyetleri nedeniyle güvenlik önlemlerini sürdürürken Catania Havalimanı’ndaki uçuşlar geçici olarak durduruldu.
Son 20 yılın en ağır acil durumu olarak nitelendirilen Etna’daki gelişmelerin, Sicilya’da ulaşım ve turizm üzerinde önemli etkiler oluşturmaya devam etmesi bekleniyor.
Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna’nın faaliyetleri yakından takip ediliyor.