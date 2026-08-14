İtalya’da son 20 yılın en ağır acil durumu! Etna'nın patlaması günlerdir sürüyor

Yetkililer, devam eden kül ve lav faaliyetleri nedeniyle güvenlik önlemlerini sürdürürken Catania Havalimanı’ndaki uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Son 20 yılın en ağır acil durumu olarak nitelendirilen Etna’daki gelişmelerin, Sicilya’da ulaşım ve turizm üzerinde önemli etkiler oluşturmaya devam etmesi bekleniyor.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna’nın faaliyetleri yakından takip ediliyor.

