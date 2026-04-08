Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda Bakanlık onayı olmaksızın etkinlik düzenlemek isteyen sendikalara sert tepki gösterdi. Canlı yayında konuşan Tekin, müfredat dışı ve izinsiz faaliyetlere "sendikal eylem" adı altında izin verilmeyeceğini vurguladı. Tekin, "'LGBT dersi anlatacağız' dediler, yaptırmam kardeşim! Kimse çocuklarımızın eğitim öğretim hakkının yanlış kullanılmasına sebebiyet verecek eylemi 'sendikal eylem' diye bana satamaz." dedi.

Bakan Yusuf Tekin, 24 TV canlı yayınında Gazeteci Melik Yiğitel'in, gündeme ilişkin sorularını cevaplayarak önemli açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE HUKUKSUZLUKLARI YAPACAKSANIZ GİDİN CHP'DE YAPIN"

Bakan Tekin, söz konusu sendikalara tepki göstererek, "Bunlar diyorlar ki, 'Siz kimsiniz! Siz seçilmiş olabilirsiniz ama vesayet makamı biziz, şunu yapacağız dediğimizde gider yaparız siz de engel olamazsınız.' Ben de diyorum ki, 'Burası hukuk devleti, siz böyle hukuksuzlukları yapacaksanız gidin CHP'nin içinde yapın.'" ifadelerini kullandı.

"YAPTIRMAM KARDEŞİM"

Tekin, "'LGBT dersi anlatacağız' dediler, yaptırmam kardeşim! Kimse çocuklarımızın eğitim öğretim hakkının yanlış kullanılmasına sebebiyet verecek eylemi 'sendikal eylem' diye bana satamaz." dedi.

Bakan Tekin, bir eğitim sendikası tarafından başlatılmak istenen "Atatürk'e Mektup" yarışmasının engellendiği iddialarına yönelik iddiaların hukuki bir dayanağı olmadığını belirterek, sürecin tamamen mevzuat ve kriterler çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.

