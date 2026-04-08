Warner Bros. Movie World tema parkında DC Rivals HyperCoaster isimli dev lunapark treni arızalandı. 30 derece sıcaklıkta 9 metre yükseklikte asılı kalan 20 yolcu, iki saat süren zorlu bir operasyonla kurtarıldı.

Avustralya'daki ünlü eğlence merkezi Warner Bros. Movie World, korku dolu anlara sahne oldu. Parkın en hızlı trenlerinden biri olan DC Rivals HyperCoaster, dik bir yokuşu tırmandığı sırada aniden durdu.

Trenin en tepede arızalanmasıyla 20 ziyaretçi, 30 dereceyi aşan kavurucu sıcaklıkta güneşin altında mahsur kaldı. Olayın ardından park personeli hemen büyük bir kurtarma operasyonu başlattı.

HER YOLCU TEK TEK AŞAĞI İNDİRİLDİ

Kurtarma operasyonu yaklaşık iki saat sürdü.

Saat 13:00 sularında meydana gelen arıza sonrası operasyon oldukça yavaş ilerledi. Park görevlileri, kızgın metal yığın haline gelen raylara tırmanarak yolculara ulaştı.

Mahsur kalanlara güneşten korunmaları için şemsiye dağıtıldı ve her yolcu tek tek emniyet kemerlerinden çıkarılarak güvenli bölgeye taşındı.

ARIZANIN NEDENİ "HATALI SENSÖR" ÇIKTI

Tesis işletmecisi Village Roadshow Theme Parks sözcüsü, olayın bir sensörün hatalı şekilde devreye girmesinden kaynaklandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Misafirlerimiz her zaman güvendeydi, ekiplerimiz onlarla sürekli iletişim kurdu. Bu tür durmalar, sistemin misafirleri korumak için tasarlandığı şekilde çalıştığının bir kanıtıdır" denildi.

"GÜNEY YARIMKÜRE’NİN EN HIZLISI" DİYE PAZARLANMIŞTI

Arızanın yaşandığı DC Rivals HyperCoaster, saatte 115 kilometre hıza ulaşabilen ve yaklaşık 60 metre yüksekliğe çıkan, "Güney Yarımküre'nin en yüksek, en uzun ve en hızlı" treni olarak tanıtılmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası