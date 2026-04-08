Galatasaray ve Trabzonspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Kayserispor'a konuk olacak. 11 Nisan Cumartesi günü saat 20.00 başlayacak maç öncesi sarı-lacivertli kulüpten taraftarlarına jest geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçemizin 11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de Kayseri'de oynayacağı müsabakanın deplasman tribünü bilet talep toplama süreci, 8 Nisan 2026 tarihinde (bugün) saat 12.00 itibarıyla başlayacaktır. Şampiyonluk yolunda takımımızın sahadaki mücadelesine deplasmanda da en güçlü desteğin verilmesi adına 3 bin 838 TL olarak belirlenen deplasman tribünü bilet fiyatları kulübümüz tarafından sübvanse edilecek olup, taraftarlarımızdan bilet başına yalnızca bin 500 TL tahsil edilecektir. Bilet talepleri, 8 Nisan 2026 tarihinde (bugün) saat 18.00’e kadar alınacaktır.