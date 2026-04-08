Fenerbahçe'den taraftarına büyük jest: Bilet başına 2 bin 338 TL destek
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Kayserispor ile 11 deplasmanda oynayacağı maçın 3 bin 838 TL olarak açıklanan bilet fiyatının 2 bin 338 TL’lik kısmını kulübün karşılayacağını, taraftarlardan sadece 1500 TL alınacağını duyurdu.
- Fenerbahçe, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.
- Deplasman tribünü bilet fiyatı 3 bin 838 TL olarak belirlendi. Ancak Fenerbahçe, bu rakamın 1500 TL'sini karşılayacak.
- Taraftarlar bilet başına yalnızca 1500 TL ödeyecek.
- Bilet talep toplama süreci 8 Nisan saat 12.00'de başlayıp, saat 18.00'de sona erecek.
- Talep toplama ve satışlar kulübün resmi internet sitesinden yapılacak.
Galatasaray ve Trabzonspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Kayserispor'a konuk olacak. 11 Nisan Cumartesi günü saat 20.00 başlayacak maç öncesi sarı-lacivertli kulüpten taraftarlarına jest geldi.
3 BİN 838 TL'NİN 1500 TL'SİNİ TARAFTAR ÖDEYECEK
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Fenerbahçemizin 11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de Kayseri'de oynayacağı müsabakanın deplasman tribünü bilet talep toplama süreci, 8 Nisan 2026 tarihinde (bugün) saat 12.00 itibarıyla başlayacaktır. Şampiyonluk yolunda takımımızın sahadaki mücadelesine deplasmanda da en güçlü desteğin verilmesi adına 3 bin 838 TL olarak belirlenen deplasman tribünü bilet fiyatları kulübümüz tarafından sübvanse edilecek olup, taraftarlarımızdan bilet başına yalnızca bin 500 TL tahsil edilecektir. Bilet talepleri, 8 Nisan 2026 tarihinde (bugün) saat 18.00’e kadar alınacaktır.
Talep toplama ve satış sürecinin kulübün resmi internet sitesi üzerinden olacağı belirtildi.