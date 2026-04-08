Fenerbahçe'nin taraftarı önünde 1-0 kazandığı Beşiktaş derbisinde ilk 11'deki yerini Anthony Musaba'ya kaptıran, ikinci yarıda oyuna girip galibiyet golünü atan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili karar çıktı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş derbisine 11 yabancıyla çıkarak, Süper Lig tarihinde bir ilke imza attı. Geldiği günden bu yana birçok maçta ilk 11 oynayan Kerem Aktürkoğlu, kritik müsabakaya yedek kulübesinde başladı. Anthony Musaba beklentilerin altına kalınca milli oyuncu, karşılaşmanın 62'nci dakikada oyuna dahil oldu. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Aktürkoğlu, 90+11'de fileleri havalandırarak takımına 3 puanı getirdi.

KEREM, İLK 11'E DÖNÜYOR

Savunma arkası koşularıyla Beşiktaş savunmasını zorlayan 27 yaşındaki oyuncu, yakaladığı fırsatları harcasa da performansıyla alkış aldı. Teknik direktör Domenico Tedesco, derbi sonrası Kerem'in performansından oldukça memnun kaldı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; yıldız oyuncunun son maçtaki performansının ardından İtalyan çalıştırıcı, Kayserispor karşılaşmasına Kerem'le başlamaya karar verdi. Böyle Aktürkoğlu, kısa bir aranın ardından yeniden ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor.

