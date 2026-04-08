Galatasaray'da her maça özel prim: Dursun Özbek rakamı belirledi
Maç fazlasıyla Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin bir puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, ligde 26'ncı zaferini kazanmayı hedefliyor. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, şampiyonluk yolunda sezon sonuna kadar her maça prim verme kararı aldı.
Galatasaray'da takımın tecrübeli isimleri devreye girdi. Abdülkerim Bardakcı ve Günay Güvenç, yerli oyuncuları Lucas Torreira ve Mario Lemina da yabancı takım arkadaşlarını konsantre etmeye başladı. Üst üste 4'üncü defa şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen sarı-kırmızılılarda yeni bir gelişme de yaşandı.
2'ŞER MİLYON TL PRİM
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; son olarak Trabzonspor'a karşı sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi, kalan haftalarda "her maça özel prim" belirledi.
Sarı-kırmızılılarda Süper Lig'in 31'inci haftasında RAMS Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisi dışındaki karşılaşmalar için 2'şer milyon TL prim dağıtılacağı öğrenildi.
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
27. hafta (erteleme) Göztepe – Galatasaray
29. Hafta: Galatasaray – Kocaelispor
30. Hafta: Gençlerbirliği – Galatasaray
31. Hafta: Galatasaray – Fenerbahçe
32. Hafta: Galatasaray – Samsunspor
33. Hafta: Antalyaspor – Galatasaray
34. Hafta: Kasımpaşa – Galatasaray