G.Saray’da son yaşananların ardından kenetlenme var. Puan farkının inmesi, Trabzon deplasmanında yaşananlar ve F.Bahçe-Beşiktaş maçındaki hakem kararı sarı kırmızılıları ekstra motivasyona sevk etti. Hedef 7’de 7 ve dördüncü şampiyonluk.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Her sezon en önemli mottosu “Mayıslar bizimdir” olan Galatasaray’ın bu yoldaki önemli kalemlerinden birisi de “Konsantrasyon”dur. Tribünde asılan tek kelimelik pankart gibi görülen bu sloganın sarı kırmızılılardaki anlamı çok ama çok farklıdır. En azından camia zor zamanlarda içini doldurmayı başardı. İşte şimdi de böyle bir durum söz konusu. Ligde lider durumda bulunan ve maç eksiği ile 1 puanla önde bulunan Aslan’da yaşanan gelişmeler yeni bir birlik, beraberliği ve sahada odaklanmayı işaret etti.

GÜNAY’A DİKKAT!

Sarı kırmızılılar, Trabzonspor maçı öncesi rakip başkanın Uğurcan ve G.Saray ile ilgili açıklamaları sonra maç sonu yaşananlar ardından da Kadıköy’deki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki hakem yönetimi fitili ateşledi. Takıma ve teknik ekibe ‘hep destek tam destek’ açılımı ile bütünleşme çağrısının yapıldığı Cimbom’da Göztepe maçı ile başlayarak kalan 7 finalin de kazanılması ve üst üste dördüncü şampiyonluğun elde edilmesi hedefleniyor. Ki ekstra motive olunduğu da kaleci Günay’ın açıklamalarından anlaşılıyor.

Trabzonspor - Galatasaray

BARIŞ ’TAN BÜYÜK FEDAKÂRLIK

G.Saray’da Victor Osimhen’in sakatlığı, Mauro İcardi’nin formsuzluğunda gözler ona döndü: Barış Alper Yılmaz. Ancak onun bilinmeyen bir durumu vardı. Romanya maçında sağ alt adalesinden sakatlanan ve Kosova mücadelesine yedek başlayan Yılmaz, Trabzon’da da sahadaydı. Takımla idmana çıkamayan Barış Alper ağrılarına rağmen hocası Okan Buruk ile görüşüp kritik Göztepe maçında oynamak istediğini söyledi. Barış iğneyle de olsa 11’de olacak.

SARA SEVİNCİ

Erteleme maçında bugün Göztepe ile karşılaşacak sarı kırmızılıların son çalışmasına sakatlığı geçen Gabriel Sara da katıldı. Brezilyalı yıldız bugün sonradan da olsa süre alabilir.

MUHTEMEL KADROLAR

Göztepe

Lis

Taha

Heliton

Allan

Arda Okan

Dennis

Miroshi

Cherni

Antunes

Janderson

Jeferson

Galatasaray

Uğurcan

Boey

Davinson

Singo

Eren

Lemina

Torreira

İlkay

Sane

Sallai

Barış

