Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, birçok teklife rağmen İtalyan ekibi Inter'de kalmak istediği ileri sürüldü.

Galatasaray'ın ilgisini doğruladığı 32 yaşındaki yıldız orta saha Hakan Çalhanoğlu'nun, geleceğine ilişkin kararını verdiği belirtildi.

INTER'DE DEVAM ETMEK İSTİYOR

La Repubblica'da yer alan habere göre; sarı kırmızılıların haziranda kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu, kulübü Inter ile yeni bir anlaşma yapmaya hazır.

BİRÇOK TEKLİF VAR

Haberde, Hakan Çalhanoğlu'na hem Türkiye hem de Suudi Arabistan'dan transfer teklifleri olduğu ancak tecrübeli orta saha oyuncusunun kararının Inter ile yola devam etme yönünde olduğu kaydedildi. Öte yandan, oyuncu hakkında son kararın ise Teknik Direktör Chivu ve Inter yönetiminin vereceği belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu

"BİR GÜN ONUN BİZİM İÇİN OYNAYACAK"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Çalhanoğlu için geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına transfer açıklaması yapmıştı.

Hakan Çalhanoğlu'nun sarı kırmızılı formayı giyeceğine inandığını söyleyen Kavukçu, "Evet, ocak ayında Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha girişimde bulunduk. Inter menajerleriyle görüşme yapıldı ama Hakan'ın kış pazarında ayrılmayacağı söylendi. İlgimizi asla gizlemedik. Hakan, Türk milli takımının simgesi ve Galatasaray takımını desteklemektedir. Ne zaman bilmiyorum ama eminim bir gün onun bizim için oynayacağını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

TOPLAM 15 GOLE KATKI VERDİ

Inter forması altında bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 27 karşılaşmada görev alan Hakan, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Inter ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam eden deneyimli orta sahanın güncel piyasa değeri ise 18 milyon avro olarak gösteriliyor.

