Tam 73 yıl önce, Çanakkale’nin karanlık suları Türk milletinin kalbine gömülen bir feryada şahitlik etti. 4 Nisan 1953 gecesi, TCG Dumlupınar 81 kahramanıyla derinliklere çekilirken, mahsur kalan 22 denizcinin oksijenle birlikte tükenen son sözleri tüm Türkiye’yi yasa boğdu: “Vatan sağolsun!”

4 Nisan 1953 tarihinde gerçekleşen ve Türk denizcilik tarihinin en hüzünlü olaylarından biri olan TCG Dumlupınar denizaltı faciasının üzerinden tam 73 yıl geçti.

O gece saatler 02.10'u gösteriyordu. Akdeniz’deki NATO "Blue Sea" tatbikatından dönen TCG Dumlupınar denizaltısı NATO 'Blue Sea' tatbikatından dönüyordu. Çanakkale Boğazı'nın en dar ve en derin (113 metre) Nara Burnu açıklarında gelindiğinde ise büyük bir facia meydana geldi. 'Naboland' isimli İsveçli yük gemisiyle çarpışan TCG Dumlupınar, 81 denizcisiyle birlikte karanlık sulara gömüldü.

23 Nisan 1944'te denize indirilen Dumlupınar, daha önce Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde "USS Blower" adıyla görev yapmıştı. Geçirdiği kazalar ve arızalarla kötü bir üne sahip olan Blower, Pearl Harbor'da ilk cephe görevini yapmıştı. (Not: Fotoğraf yapay zeka yöntemiyle genişletilmiştir.)

22 DENİZCİ TORPİDO DAİRESİNE SIĞINDI AMA...

Dumlupınar, su üstünde seyir halindeyken Naboland şilebi denizaltının baş torpido dairesinin sancak tarafından çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle güvertede bulunan 8 kişi denize düştü; bunlardan 5'i sağ kurtulurken, 2'si pervaneye takılarak, biri ise boğularak hayatını kaybetti. Ancak asıl trajedi denizaltının derinliklerinde yaşanıyordu. Gemi o kadar hızlı batmıştı ki, içindeki 81 kişiden sadece 22 denizci kıç torpido dairesine sığınmayı başarabildi.

Sağ olarak kurtarılan denizciler...

'IŞIK YAKMAYIN, SİGARA İÇMEYİN'

Güneşin doğmasıyla birlikte yüzeye fırlatılan "battı şamandırası" balıkçılar tarafından fark edildi. Olay yerine gelen Gümrük Motoru’ndan Selim Yoludüz, şamandıradaki telefon ahizesini kaldırarak denizaltıyla bağlantı kurdu. Karşı taraftaki ses Astsubay Selami Özben’e aitti. Özben, geminin 15 derece yatık olduğunu, elektriğin kesik olduğunu ve 22 kişi olarak kurtarılmayı beklediklerini bildirdi.

Kaza sonrası TCG Anadolu'yu kurtarma çalışmalarından bir kare...

Bu telefon görüşmesi, tarihe kazınan o son nasihatlerin verildiği an oldu. Kurtarma gemisinden çaresizce bekleyen denizcilere "Konuşmayın, gereksizse ışık yakmayın, sigara içmeyin" talimatları verildi.

72 SAATLİK BEKLEYİŞ VE HAZİN SON: VATAN SAĞOLSUN!

Çanakkale Boğazı’nın şiddetli akıntısı, kurtarma çalışmalarını her defasında sonuçsuz bıraktı. Milliyet gazetesinin o dönemdeki haberlerine göre, tüm Türkiye radyoları başında umutla gelecek iyi bir haberi bekliyordu. Ancak oksijenin tükenmesi ve tüm teknik imkansızlıklar sonucu 72 saatin sonunda umutlar kesildi. Denizaltıdaki kahramanların son sözleri ise hafızalara kazındı: "Vatan sağ olsun!"

7 Nisan 1953 - Milliyet Gazetesi

Olayın ardından Milliyet gazetesinde yayımlanan "Takvimden Bir Yaprak" köşesinde yazar Ulunay, bu son mesajın hikâyesini ve derinliğini şu şekilde aktarmıştır:

"Çoluk çocuğumuza selam.. Vatan sağ olsun!" Seksen bir bahriyelimizin çelik tabutu dalgalara gömüldükten sonra henüz şüheda kafilesine iltihak etmeyen Türk denizcileri telefonun kendilerini hayata bağlayan incecik telinden son arzularını belki sesleri bile titremeden bu cümle ile ifade ettiler...

81 ŞEHİDİMİZİN ANISINA

Dumlupınar faciasında, aralarında Komodor Kurmay Albay Hakkı Burak'ın da bulunduğu 81 denizcimiz şehit oldu. Şehitlerimizin isimleri bugün hala Çanakkale şehitliklerinde ve milletimizin kalbinde yaşamaya devam ediyor.

Olayın ardından yapılan törenlerde denizaltının battığı yere çelenkler bırakılmış, tüm donanma ve millet bu yasa ortak olmuştu. Facianın 73. yılında, denizaltının karanlık sularında ebedi uykularına dalan o kahramanları saygı ve rahmetle anıyoruz.

Dumlupınar denizaltısının hayatta kalan son gazisi emekli Seyir Kıdemli Başçavuş Hüseyin Akış, 2018 yılında verdiği röportajda "Dumlupınar denizaltısında bir kez daha görev yapma imkanı olsa tereddüt etmeden kabul ederdim" ifadelerini kullanmıştı.

No SUBAYLAR İsim 1 Komodor Kurmay Albay Hakkı Burak 2 Makine Kıdemli Yüzbaşı Naşit Öngören 3 Makine Yüzbaşı Affan Kayalı 4 Güverte Üsteğmen İsmail Türe 5 Makine Üsteğmen Fikret Coşkun 6 Güverte Teğmen Bülent Orkunt 7 Güverte Teğmen Macit Şengün 8 Makine Asteğmen Ahmet Er

No ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞLAR İsim 9 Astsb. Kd. Bçvş. Ali Tayfun 10 Astsb. Kd. Bçvş. Emin Akan 11 Astsb. Kd. Bçvş. Mehmet Denizmen 12 Astsb. Kd. Bçvş. Ömer Öney 13 Astsb. Kd. Bçvş. Sait Yıldırım 14 Astsb. Kd. Bçvş. Şevki Özsekban 15 Astsb. Kd. Bçvş. Hasan Tahsin Cebeci 16 Astsb. Kd. Bçvş. Mehmet Fidan

No ASTSUBAT BAŞÇAVUŞLAR İsim 17 Astsb. Bçvş. Cemal Kaya 18 Astsb. Bçvş. Cemaleddin Denizkıran 19 Astsb. Bçvş. Hüseyin Uçan 20 Astsb. Bçvş. Kemal Acun 21 Astsb. Bçvş. Naci Özaydın 22 Astsb. Bçvş. Salahaddin Çetindemir 23 Astsb. Bçvş. Zeki Gider 24 Astsb. Bçvş. Sabri Gudeberk 25 Astsb. Bçvş. Ulvi Erhazar 26 Astsb. Bçvş. Fevzi Gürsan

No ASTSUBAT ÇAVUŞLAR İsim 27 Astsb. Çvş. Bahri Sertesen 28 Astsb. Çvş. Hamd Reis 29 Astsb. Çvş. İbrahim Altıntop 30 Astsb. Çvş. İhsan Aral 31 Astsb. Çvş. İhsan Coşkun 32 Astsb. Çvş. İhsan İçdemir 33 Astsb. Çvş. Mehmet Ali Yılmaz 34 Astsb. Çvş. Mustafa Doğan 35 Astsb. Çvş. Necdet Yaman 36 Astsb. Çvş. Samim Nebioğlu 37 Astsb. Çvş. Selami Özben 38 Astsb. Çvş. Şaban Mutlu 39 Astsb. Çvş. Tuğrul Çabuk 40 Astsb. Çvş. Zeki Açıkdağ

No MÜKELLEF ÇAVUŞLAR İsim 41 Çvş. Ramazan Yurdakul (Rizeli) 42 Çvş. Veysel Saygılı (Karasulu)

No MÜKELLEF ONBAŞILAR İsim 43 Onbaşı Emin Süzen (Bodrumlu) 44 Onbaşı Mehmet Kızılışık (Bodrumlu) 45 Onbaşı Murat Yıldırım (Trabzonlu) 46 Onbaşı Niyazi Giritli (Milaslı) 47 Onbaşı İbrahim İşlemeci (İstanbullu) 48 Onbaşı Züğfer Ceylan (İstanbullu)

No ERLER İsim 49 Er Ahmet Günal (Lapsekili) 50 Er Ahmet Özkaya (İnebolulu) 51 Er Ali Aslan (Edremitli) 52 Er Ali Kökçü (Bigalı) 53 Er Bekir Sarı (Şileli) 54 Er Enver Uçar (Çanakkaleli) 55 Er Feridan Kırcalı (İzmirli) 56 Er Fikri Ulaştırıcı (Tekirdağlı) 57 Er Galip Yılmaz (Giresunlu) 58 Er Hasan Arslan (Çarşambalı) 59 Er Hasan Bozoğlu (Çanakkaleli) 60 Er Hasan Kelleci (Göreleli) 61 Er Hüdai Çağdan (Çorlulu) 62 Er Hüseyin Kayan (Bartınlı) 63 Er Hüseyin Sayım (Bigalı) 64 Er İbrahim Aksoy (Bursalı) 65 Er İsmail Özdemir (Ordulu) 66 Er Kadir Demiroğlu (Lapsekili) 67 Er Kenan Odacıoğlu (İzmirli) 68 Er Mehmet Aydın (Rizeli) 69 Er Mehmet Demir (Giresunlu) 70 Er Mehmet Demirel (Çanakkaleli) 71 Er Murat Suyabatmaz (İnebolulu) 72 Er Mustafa Özsoy (Sökeli) 73 Er Mustafa Taşçı (Bartınlı) 74 Er Necati Kalan (Foçalı) 75 Er Nurettin Alabacak (Antalyalı) 76 Er Nuri Acar (Marmarisli) 77 Er Ömer Yalçın (Bandırmalı) 78 Er Ülfeddin Akar (Lapsekili) 79 Er Yusuf Demir (Sürmeneli) 80 Er Tarık Gediz (Yozgat)

Haberle İlgili Daha Fazlası