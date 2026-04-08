NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisine Murat Göçmez Cengiz karakteriyle dahil oldu. Dizinin yeni bölümünde hikayeye katılacak karaktere dair detaylar araştırılıyor. Peki, Murat Göçmez kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Çarşamba akşamlarının dikkat çeken yapımlarından Yeraltı, oyuncu kadrosuna Murat Göçmez’i dahil etti. Başarılı oyuncu, dizinin 11. bölümünde Cengiz karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

YERALTI DİZİSİ CENGİZ KİM?

Yeraltı dizisine dahil olan Cengiz karakteri, hikayeye yeni bir çatışma ve derinlik katması beklenen isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde konuk oyuncu olarak yer alacak olan Cengiz, intikam teması etrafında şekillenen bir hikayeyle izleyici karşısına çıkacak.

Yeraltı dizisinin Cengiz'i Murat Göçmez kimdir?

MURAT GÖÇMEZ KİMDİR?

1994 doğumlu olan Murat Göçmez, son yıllarda televizyon projelerinde yer alarak dikkat çeken oyuncular arasında bulunuyor. Oyunculuk kariyerinde farklı türlerde projelerde rol alan Göçmez, özellikle dramatik ve aksiyon temalı yapımlardaki performansıyla öne çıkıyor.

Daha önce Kuruluş Osman, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve Atiye gibi yapımlarda rol aldı.

MURAT GÖÇMEZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ufak Tefek Cinayetler - 2018

Zalim İstanbul - 2019

Atiye - 2021

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı - 2021-2022

Gelsin Hayat Bildiği Gibi - 2022-2023

Kötü Kan - 2024

Marnali - 2024

Kuruluş: Osman - 2024-2025

