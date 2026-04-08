Isparta’nın Yalvaç ilçesinde toplu konut inşaatının sürdüğü şantiye sahasında hareketli dakikalar yaşandı. Kule vinç operatörü olarak görev yapan B.Ö., birikmiş aylıklarını alamadığı iddiasıyla kullandığı vincin kumanda kabininden çıkarak gövdenin en uç kısmına geçti. Şantiye çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve Yalvaç Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri olası bir düşme riskine karşı vinç altına iki katlı hava yastığı kurarken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma ve itfaiye erlerinin yanı sıra bir şantiye çalışanının da katıldığı uzun süreli ikna çabaları sonucunda, operatörün birikmiş maaşları banka hesabına yatırıldı. Cep telefonundan mobil bankacılık üzerinden paranın hesabına geçtiğini teyit eden B.Ö., bulunduğu yerden kendi imkanlarıyla aşağı indi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen vinç operatörü, ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü.

